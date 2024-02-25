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В Україні можна достроково вийти на пенсію — кому це доступно

25 лютого 2024 17:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Хто може позачергово вийти на пенсію в Україні
Українські пенсіонери. Фото: dialog
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деякі українці мають право вийти на пенсію достроково. В українському законодавстві є перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Хто може раніше вийти на пенсію в Україні

У законодавстві передбачений перелік осіб, які мають право на заслужений відпочинок. Відповідно до частини 1 статті 115 Закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

Право на позачергову пенсію мають:

  • люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;
  • особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;
  • військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю набутою в результаті війни;
  • дружини (чоловіки), діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх принаймні до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
  • особи з якими розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;
  • громадяни з якими, розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.

Як вийти на пенсію позачергово

Для того, щоб вийти на пенсію, людина має звернутися у відповідні органи з зібраним пакетом документів. Йдеться про:

  • заяву;
  • посвідчення особи (його копія);
  • документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, спеціальна довідка);
  • довідку про присвоєння коду РНОКПП;
  • довідку про доходи.

У окремих випадках до пакета документів потрібно додати:

  • довідки про надбавки до пенсії;
  • копії посвідчень, які засвідчують право на пільги;
  • свідоцтво про одруження;
  • довідка від податкової, відносно відсутності доходів (якщо особа не працює);
  • свідоцтво про народження дитини.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні деякі категорії громадян можуть оформити пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зробити це можуть люди, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника на посаді за станом здоров'я.

Ми також писали про те, що індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня. Відповідне рішення ухвалили у п'ятницю, 23 лютого, на засіданні Кабінету міністрів України, та повідомили, на скільки збільшать пенсійні виплати.

виплати
пенсії
ПФУ
гроші
пенсіонери

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