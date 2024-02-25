Хто може позачергово вийти на пенсію в Україні

В Україні можна достроково вийти на пенсію — кому це доступно
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деякі українці мають право вийти на пенсію достроково. В українському законодавстві є перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Хто може раніше вийти на пенсію в Україні
У законодавстві передбачений перелік осіб, які мають право на заслужений відпочинок. Відповідно до частини 1 статті 115 Закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на призначення дострокової пенсії за віком мають:
Право на позачергову пенсію мають:
- люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;
- особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;
- військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю набутою в результаті війни;
- дружини (чоловіки), діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх принаймні до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
- особи з якими розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;
- громадяни з якими, розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.
Як вийти на пенсію позачергово
Для того, щоб вийти на пенсію, людина має звернутися у відповідні органи з зібраним пакетом документів. Йдеться про:
- заяву;
- посвідчення особи (його копія);
- документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, спеціальна довідка);
- довідку про присвоєння коду РНОКПП;
- довідку про доходи.
У окремих випадках до пакета документів потрібно додати:
- довідки про надбавки до пенсії;
- копії посвідчень, які засвідчують право на пільги;
- свідоцтво про одруження;
- довідка від податкової, відносно відсутності доходів (якщо особа не працює);
- свідоцтво про народження дитини.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що в Україні деякі категорії громадян можуть оформити пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зробити це можуть люди, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника на посаді за станом здоров'я.
Ми також писали про те, що індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня. Відповідне рішення ухвалили у п'ятницю, 23 лютого, на засіданні Кабінету міністрів України, та повідомили, на скільки збільшать пенсійні виплати.
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