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В Украине не стабильные цены на ячмень — сколько стоят зерновые в июле

3 июля 2024 06:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 3 июля 2024 года
Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В результате войны с Россией экспорт ячменя из Украины, ранее занимавшей ведущие позиции на мировом рынке зерновых, столкнулся с серьезными препятствиями. Украинские аграрии предстали перед серозными трудностями из-за российского вторжения и постоянных обстрелов портов на Черном море, что значительно усложняет экспорт зерновых. К тому же, польская таможня недавно приостановила движение украинских грузовиков. Однако, по словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, для двусторонних перевозок грузов между Украиной и Польшей не требуется никаких разрешений.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 3 июля 2024 года.

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По состоянию на 3 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 034 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 3 июля 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 3 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни не была стабильной. Так, во вторник, 25 июня, средняя стоимость тонны ячменя равнялась 6 125 грн. В четверг, 27 июня, стоимость этого вида зерновых упала до своего недельного минимума — 5 991 грн. Впрочем, в остальные дни цена на эту зерновую культуру либо росла, либо оставалась на уровне предыдущего дня. Во вторник, 2 июля, цена на ячмень выросла до 6 034 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 3 июля 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году? Несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне этого года", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, сои и пшеницы.

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