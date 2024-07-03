Ціни на зернові в Україні станом на 3 липня 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок війни з Росією експорт ячменю з України, яка раніше займала провідні позиції на світовому ринку зернових, зіткнувся із серйозними перешкодами. Українські аграрії постали перед серозними труднощами через російське вторгнення та постійні обстріли портів на Чорному морі, що значно ускладнює експорт зернових. До того ж польська митниця нещодавно призупинила рух українських вантажівок. Однак, за словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, для двосторонніх перевезень вантажів між Україною та Польщею не потрібні жодні дозволи.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 3 липня 2024 року.

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Станом на 3 липня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 034 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 3 липня 2​024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів не була стабільною. Так, у вівторок, 25 червня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 6 125 грн. У четвер, 27 червня, вартість цього виду зернових впала до свого тижневого мінімуму — 5 991 грн. Втім, протягом решти днів ціна на цю зернову культуру або зростала, або залишалася на рівні попереднього дня. У вівторок, 2 липня, ціна на ячмінь зросла до — 6 034 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"У цьому році? попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на тогорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, сої та пшениці.