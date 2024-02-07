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В Украине начало дешеветь топливо — какие сегодня цены на АЗС

7 февраля 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 7 февраля 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки изменились цены на горючее на украинских автозаправочных станциях. В среду, 7 февраля, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза немного снизилась. Больше всего подешевел сам автогаз. Цена на него по сравнению с предыдущим днем упала на пять копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 7 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 7 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦены на топливо на АЗС 7 февраля

По данным мониторингового сайта, 7 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,15 грн/л;
  • А-95 — 50,63 грн/л;
  • А-92 — 47,05 грн/л;
  • дизельное топливо — 50,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,00 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,12 грн/л,
  • А-95 — за 50,62 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,09 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,66 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,30 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 7 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 7 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 7 февраля

7 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 45,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС VostokGaz — 44,49 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,60 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,41 грн/л.

Больше об авто

Напомним, что Украинцы должны уплатить налог на роскошь. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

Также мы рассказывали, о лучших годах выпуска Toyota RAV4. Toyota RAV4 входит в ТОП-5 самых популярных автомобилей мира и Украины. Как в случае с любым модельным рядом, который выпускают длительное время, некоторые годы этого кроссовера лучше других.

  

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