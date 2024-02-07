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В Україні почало дешевшати паливо — які сьогодні ціни на АЗС

7 лютого 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 7 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У середу, 7 лютого, вартість бензину, дизпалива та автогазу трохи знизилася. Найбільше здешевшав сама автогаз. Ціна на нього порівняно з попереднім днем впала на 5 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 7 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 7 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 7 лютого

За даними моніторингового сайту, 7 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,15 грн/л;
  • А-95 — 50,63 грн/л;
  • А-92 — 47,05 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,67 грн/л;
  • скраплений газ — 27,00 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,12 грн/л,
  • А-95 — за 50,62 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,09 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,66 грн/л,
  • скраплений газ — 27,30 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 7 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 7 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 7 лютого

7 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 45,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz — 44,49 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,60 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,41 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що Українці мусять сплатити податок на розкіш. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

Також ми розповідали, про найкращі роки випуску Toyota RAV4. Toyota RAV4 входить в ТОП-5 найпопулярніших автомобілів світу та України. Як у випадку з будь-яким модельним рядом, який випускають тривалий час, деякі роки цього кросовера є кращими за інші.

  

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