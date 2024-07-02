Цены в Украине — голубика существенно подешевела в июле

Продажа голубики на рынке. Фото: Freepik

На украинском рынке в течение последней недели оптовые цены на голубику существенно упали. Стоимость самой дорогой из ягод снизилась более чем вдвое.

Об этом информирует аналитическое издание EastFruit.

Читайте также:

Цены на голубику в Украине

Как отмечается, на торговой площадке EF Trade Platform, где зарегистрировано около 26 тыс. участников из 50 стран, наиболее активно себя проявлял украинский сегмент свежей голубики.

В частности, среди большого количества размещенных предложений наиболее часто были цены в диапазоне от 120 до 180 грн/кг или 3-4,5 доллара за килограмм в зависимости от объема и качества продукции.

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, в прошлом году на рынке страны только начинали появляться первые партии голубики из небольших теплиц, а оптовой торговли ягодой местного производства еще не было.

Тогда на рынке доминировала импортная голубика со стоимостью 400 гривен и даже выше. Таким образом, цены на голубику сейчас в разы ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний месяц взлетели цены на популярные продукты. По состоянию на 1 июля 2024 года дороже стоят подсолнечное масло и куриные яйца.

Также мы писали, что в Украине после длительного понижения начала ускоряться производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции растут второй месяц подряд, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.