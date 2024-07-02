Ціни в Україні — лохина суттєво подешевшала в липні

В Україні різко впали ціни на літню ягоду
На українському ринку протягом останнього тижня гуртові ціни на лохину суттєво впали. Вартість найдорожчої з-поміж ягід знизилась більш ніж удвічі.
Про це інформує аналітичне видання EastFruit.
Ціни на лохину в Україні
Як зазначається, на торговому майданчику EF Trade Platform, де зареєстровано близько 26 тис. учасників із 50 країн, найбільш активно себе проявляв український сегмент свіжої лохини.
Зокрема, з-поміж великої кількості розміщених пропозицій найбільш часто були ціни в діапазоні від 120 до 180 грн/кг або 3-4,5 долара за кілограм залежно від обсягу та якості продукції.
За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, минулого року в цей час на ринку країни тільки починали з’являтися перші партії лохини з невеликих теплиць, а гуртові торгівлі ягодою місцевого виробництва ще не було.
Тоді на ринку домінувала імпортна лохина з вартістю 400 гривень і навіть вище. Таким чином, ціни на лохину зараз в рази нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні за останній місяць злетіли ціни на популярні продукти. Станом на 1 липня 2024 року дорожче коштують соняшникова олія та курячі яйця.
Також ми писали, що в Україні після тривалого зниження почала прискорюватися виробнича інфляція. Ціни виробників промислової продукції зростають другий місяць поспіль, зокрема через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу.
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