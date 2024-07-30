Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow В Украине резко упали цены на популярный продукт — что стоит дешевле arrow

В Украине резко упали цены на популярный продукт — что стоит дешевле

30 июля 2024 08:58
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине — популярный овощ резко упал в цене в июле
Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

К концу июля 2024 года на украинском рынке продолжают стремительно падать цены на картофель нового урожая. Такую ситуацию формирует поступление больших объемов предложения, что превышает спрос.

Об этом сообщает издание Agronomy.

Читайте также:

Оптовые цены на картофель нового урожая

Как отмечают эксперты, давление на цены оказывают большие объемы предложения картофеля урожая 2024 года при низких темпах сбыта. В итоге производителям приходится снижать цены для активизации сбыта. Однако, по словам участников рынка, даже такие меры не дают ожидаемого эффекта.

То есть ключевой причиной понижения цен на популярный овощ является сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке растут фактически ежедневно.

Сейчас аграрии реализуют картофель нового урожая по 11-16 грн/кг или по 0,27-0,39 долл./кг. Цена в среднем на 26% ниже, чем было неделю назад.

При этом стоимость картофеля в стране в июле 2024 года в среднем на 11% меньше против аналогичного периода 2023 года.

Производители прогнозируют, что тенденция к снижению цен сохранится в дальнейшем из-за дальнейшего увеличения предложения картофеля на рынке.

Стоимость картофеля в супермаркетах

По данным мониторинга портала Минфин, по состоянию на 30 июля картофель молодой в среднем стоит 21,60 грн/кг, тогда как месяц назад продавали по цене 47,66 грн/кг.

 

цены на картофель
Цены на картофель. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских супермаркетах стоимость продуктов и товаров уже включает затраты на работу и обслуживание энергогенераторов. Продуктовые ритейлеры заявляют, что такая электроэнергия обходится порой в три раза дороже.

Также мы писали, что в конце июля 2024 года дефицит на украинском рынке предложения огурца спровоцировал рост цен. Представители львиной доли тепличных комбинатов заявили о распродаже остатков популярного салатного овоща.

продукты овощи цены в Украине цены картошка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ