Цены в Украине — популярный овощ резко упал в цене в июле

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

К концу июля 2024 года на украинском рынке продолжают стремительно падать цены на картофель нового урожая. Такую ситуацию формирует поступление больших объемов предложения, что превышает спрос.

Об этом сообщает издание Agronomy.

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Оптовые цены на картофель нового урожая

Как отмечают эксперты, давление на цены оказывают большие объемы предложения картофеля урожая 2024 года при низких темпах сбыта. В итоге производителям приходится снижать цены для активизации сбыта. Однако, по словам участников рынка, даже такие меры не дают ожидаемого эффекта.

То есть ключевой причиной понижения цен на популярный овощ является сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке растут фактически ежедневно.

Сейчас аграрии реализуют картофель нового урожая по 11-16 грн/кг или по 0,27-0,39 долл./кг. Цена в среднем на 26% ниже, чем было неделю назад.

При этом стоимость картофеля в стране в июле 2024 года в среднем на 11% меньше против аналогичного периода 2023 года.

Производители прогнозируют, что тенденция к снижению цен сохранится в дальнейшем из-за дальнейшего увеличения предложения картофеля на рынке.

Стоимость картофеля в супермаркетах

По данным мониторинга портала Минфин, по состоянию на 30 июля картофель молодой в среднем стоит 21,60 грн/кг, тогда как месяц назад продавали по цене 47,66 грн/кг.

Цены на картофель. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских супермаркетах стоимость продуктов и товаров уже включает затраты на работу и обслуживание энергогенераторов. Продуктовые ритейлеры заявляют, что такая электроэнергия обходится порой в три раза дороже.

Также мы писали, что в конце июля 2024 года дефицит на украинском рынке предложения огурца спровоцировал рост цен. Представители львиной доли тепличных комбинатов заявили о распродаже остатков популярного салатного овоща.