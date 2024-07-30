Ціни в Україні — популярний овоч різко впав у ціні у липні

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під кінець липня 2024 року на українському ринку продовжують стрімко падати ціни на картоплю нового врожаю. Таку ситуацію формує надходження великих обсягів пропозиції, що перевищує попит.

Про це повідомляє видання Agronomy.

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Гуртові ціни на картоплю нового врожаю

Як зазначають експерти, тиск на ціни чинять великі обсяги пропозиції картоплі врожаю 2024 року за низьких темпів збуту. У підсумку — виробникам доводиться знижувати ціни для активізації збуту. Проте, за словами учасників ринку, навіть такі заходи не дають очікуваного ефекту.

Тобто ключовою причиною зниження цін на популярний овоч є сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку зростають фактично щодня.

Зараз аграрії реалізовують картоплю нового врожаю по 11-16 грн/кг або по 0,27-0,39 дол./кг. Ціна в середньому на 26% нижча, аніж була тиждень тому.

При цьому вартість картоплі в країні у липні 2024 року у середньому на 11% менша проти аналогічного періоду 2023 року.

Виробники прогнозують, що тенденція до падіння цін збережеться надалі через подальше збільшення пропозиції картоплі на ринку.

Вартість картоплі у супермаркетах

За даними моніторингу порталу Мінфін, станом на 30 липня картопля молода в середньому коштує 21,60 грн/кг, тоді як місяць тому продавали за ціною 47,66 грн/кг.

Ціни на картоплю. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських супермаркетах вартість продуктів та товарів вже включає витрати на роботу та обслуговування енергогенераторів. Продуктові ритейлери заявляють, що така електроенергія обходиться часом утричі дорожче.

Також ми писали, що наприкінці липня 2024 року дефіцит на українському ринку пропозиції огірка спровокував зростання цін. Представники левової частки тепличних комбінатів заявили про розпродаж залишків популярного салатного овоча.