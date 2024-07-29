Ціни на овочі — огірки знову стрімко зростають у вартості

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наприкінці липня 2024 року дефіцит на українському ринку пропозиції огірка спровокував зростання цін. Представники левової частки тепличних комбінатів заявили про розпродаж залишків популярного салатного овоча.

Про це повідомляє видання Аgronews.ua.

Читайте також:

Як змінилась вартість огірків у липні

Як зазначається, представники більшості тепличних комбінатів заявили, що перший оборот завершений, а залишки продукції повністю реалізовано. Це спровокувало зростання цін на огірки.

Так, останнім часом ціни на тепличні огірки підвищились у середньому на 25%. На кінець місяця продукція надходить у продаж за вартістю 35-55 грн/кг або 0,85-1,34 дол./кг.

За словами учасників ринку, у першу чергу, зростання цін пов’язане з міжсезонним скороченням пропозиції тепличного огірка на ринку, адже багато комбінатів завершили збір врожаю першого обороту, а новий планують почати наприкінці літа.

Ті ж підприємства, які продовжують реалізовувати продукцію, фактично щодня підвищують ціни, пояснюючи активним попитом. Підтримує ціни на високому рівні обмежена пропозиція овоча з відкритого ґрунту.

Примітно те, що зараз тепличні комбінати країни пропонують огірки до продажу у середньому утричі дорожче, ніж в аналогічний період 2023 року.

За прогнозами самих виробників, огірки дорожчатимуть надалі за умови збереження високого попиту.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські виробники протягом року підвищували гуртові ціни своєї продукції через низку факторів на тлі війни. У підсумку промислові товари у червні 2024 року проти червня 2023-го зросли на 26,7%.

Ми також повідомляли, що в Україні через аномальну спеку та перебої з електроенергією для поливу суттєво страждає врожай овочів на півдні країни, що може призвести до дефіциту на ринку під кінець літа. У зв'язку з цим, слід готуватися до вищих цін.