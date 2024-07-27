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В Украине создадут новый вид аренды жилья — цены будут значительно ниже

27 июля 2024 07:32
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Аренда жилья — в Украине можно будет дешевле снять квартиру
Ключ в руках. Фото: Adobe
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине в скором времени может быть внедрен новый вид аренды — социальный. Это жилье, расположенное в домах, принадлежащих местным общинам, будет доступно по более низким ценам по сравнению с рыночными. В некоторых случаях арендаторы могут воспользоваться возможностью выкупа жилья.

Об этом рассказывает OBOZ.UA со ссылкой на автора этих изменений, главу Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

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Подробнее о социальной аренде жилья

"Новое жилищное законодательство — рамочный законопроект "Об основных принципах жилищной политики" — должно создать, в частности, ряд механизмов, которые позволят каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно будет с помощью нескольких инструментов", — сказала она.

В Раде планируют ввести новый вид аренды – социальный, что может кардинально изменить ситуацию на рынке жилья. Во многих странах ЕС, таких как Польша, Венгрия, Германия, социальное жилье является важной частью рынка: в Финляндии половина арендованного жилья является социальным, в Дании — 20%. В Украине этот показатель значительно ниже всего 1,5%.

По словам Шуляка, введение социального жилья в Украине существенно изменило бы ситуацию на рынке аренды. Во-первых, сниженные цены на социальное жилье заставили бы частных арендодателей пересмотреть свои тарификации, которые иногда чрезмерно завышены. Во-вторых, аренда социального жилья будет осуществляться исключительно легально, что гарантирует арендаторам безопасность и защиту.

"Не дожидаясь принятия рамочного законопроекта ("Об основных принципах жилищной политики"), мы совместно с Министерством восстановления начали готовить следующий — "О социальном жилье", в котором подробно пропишем все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопрос, что это за фонд, какое жилье будет туда входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться", — пояснила председатель комитета.

Социальное жилье в Украине будет включать три типа объектов:

  1. Многоэтажки, которые уже находятся в собственности общин, часто эти здания нуждаются в ремонте и восстановлении.
  2. Многоэтажки, которые будут построены при финансовой поддержке международных партнеров.
  3. Многоэтажки, которые будут построены в будущем за счет оплаченной социальной аренды.

Для формирования фонда социального жилья проведут инвентаризацию всех объектов, находящихся в собственности общин. Международные партнеры, в частности, Европейский инвестиционный банк, готовы предоставить 200 млн евро для реализации этого проекта.

"И главное — платежи, которые арендаторы будут платить за социальную аренду, будут идти в фонд, из которого также будет строиться новое жилье для жилищного фонда общины", — сказала Шуляк.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Мы также рассказывали, что аренда жилья в Украине сильно варьируется в зависимости от региона. В прифронтовых зонах снять квартиру гораздо дешевле, чем в отдаленных от фронта городах.

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