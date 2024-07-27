Оренда житла — в Україні можна буде дешевше зняти квартиру

Ключ в руках. Фото: Adobe

В Україні незабаром може бути впроваджений новий вид оренди — соціальний. Це житло, розташоване в будинках, що належать місцевим громадам, буде доступне за значно нижчими цінами порівняно з ринковими. У деяких випадках орендарі зможуть скористатися можливістю викупу житла.

Про це розповідає OBOZ.UA з посиланням на авторку цих змін, голову Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

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Детальніше про соціальну оренду житла

"Нове житлове законодавство — рамковий законопроєкт "Про основні засади житлової політики" — має створити, зокрема, низку механізмів, які дадуть можливість кожному українцю реалізувати своє право на житло. Зробити це можна буде за допомогою кількох інструментів", — сказала голова вона.

У Раді планують запровадити новий вид оренди – соціальний, що може кардинально змінити ситуацію на ринку житла. У багатьох країнах ЄС, таких як Польща, Угорщина, Німеччина, соціальне житло є важливою частиною ринку: у Фінляндії половина орендованого житла є соціальним, у Данії — 20%. В Україні цей показник значно нижчий — всього 1,5%.

За словами Шуляк, запровадження соціального житла в Україні суттєво змінило б ситуацію на ринку оренди. По-перше, знижені ціни на соціальне житло змусили б приватних орендодавців переглянути свої тарифікації, які іноді є надмірно завищеними. По-друге, оренда соціального житла буде здійснюватися виключно легально, що гарантуватиме орендарям безпеку і захист.

"Не чекаючи ухвалення рамкового законопроєкту ("Про основні засади житлової політики"), ми спільно з Міністерством відновлення почали готувати наступний — "Про соціальне житло", в якому детально пропишемо всі моменти, повʼязані зі створенням житлового фонду соціального призначення. У документі будуть відповіді на питання, що це за фонд, яке житло туди входитиме, з яких джерел він буде формуватись, на чиєму балансі перебуватиме", — пояснила голова комітету.

Соціальне житло в Україні буде включати три типи об'єктів:

Багатоповерхівки, які вже перебувають у власності громад — часто ці будівлі потребують ремонту та відновлення. Багатоповерхівки, що будуть зведені за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Багатоповерхівки, які будуть побудовані в майбутньому за рахунок сплаченої соціальної оренди.

Для формування фонду соціального житла проведуть інвентаризацію всіх об'єктів, що є у власності громад. Міжнародні партнери, зокрема Європейський інвестиційний банк, готові надати 200 млн євро для реалізації цього проєкту.

"І головне — платежі, які орендарі сплачуватимуть за соціальну оренду, йтимуть у фонд, з якого також буде будуватися нове житло для житлового фонду громади", — сказала Шуляк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Ми також розповідали, що оренда житла в Україні сильно варіюється залежно від регіону. У прифронтових зонах зняти квартиру значно дешевше, ніж у віддалених від фронту містах.