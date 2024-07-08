Цены в Украине — какие продукты подешевели в июле

Продавец на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине наблюдается снижение цен на ряд овощей нового урожая в июле 2024 года. Тенденцию к понижению стоимости фиксируют в течение последнего месяца.

Об этом сообщает профильное издание Agrotimes.

Читайте также:

Какие продукты подешевели в июле

По словам аналитиков, снизился в стоимости ряд овощей в опте. В частности, на крупнейшем оптовом сельскохозяйственном рынке "Шувар" в западной Украине упали цены на ранний желтый репчатый лук. Этот овощ продают на 42% дешевле, чем в конце прошлой недели. В среднем — по 10-12 грн/кг.

Упала стоимость огурцов — стоят на 70% дешевле, чем в конце предыдущей недели. В среднем продается от 10 до 15 грн/кг.

Остальные овощи тоже стоят дешевле. Сейчас цены таковы:

стоимость ранней капусты — 8-10 грн/кг;

моркови — 25-30 грн/кг;

свеклы — 10 грн/кг;

кабачков — 10-12 грн/кг;

перца "Білозірка" — 50 грн/кг;

томатов "Примадонна" — 25-38 грн/кг;

сахарной кукурузы — по 12 грн/кочан;

чеснока — 100-130 грн/кг.

Розничные цены в магазинах

По данным портала "Минфин", в магазинах за месяц выросла стоимость белого лука на 27% — со 147,39 гривны до 187,10 гривны за килограмм, однако другие виды подешевели:

стоимость репчатого лука опустилась на 11% — с 32,92 грн/кг до 29,27 грн/кг;

молодого репчатого лука на 25-% — с 21,00 грн/кг до 15,81 грн/кг;

стоимость синего лука на 24% — с 94,49 грн/кг до 71,75 грн/кг.

Цена на обычную морковь старого урожая практически не изменилась. Стоит несколько дешевле — на 1,5%. Стоимость опустилась с 38,54 грн/кг до 37,95 грн/кг. Ранняя морковь стала стоить дешевее на 58%. Цена опустилась с 63,36 грн/кг до 26,74 грн/кг.

Картофель стоит по-разному:

молодая подешевела на 65% — с 47,66 грн/кг до 16,81 грн/кг;

розовый картофель подорожал на 2,5% — с 37,84 грн/кг до 36,90 грн/кг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве ввели запрет на продажу ряда продуктов, в том числе мяса и рыбы, на сезонных ярмарках. Причиной жаркая погода в столице, которая может угрожать порчей продуктов и нести потенциальную угрозу для здоровья граждан.

Также сообщалось, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Поэтому магазинам разрешено устанавливать наценку по своему усмотрению.