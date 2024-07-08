Цены в Украине — какие продукты подешевели в июле

В Украине упали цены на ряд продуктов в июле
В Украине наблюдается снижение цен на ряд овощей нового урожая в июле 2024 года. Тенденцию к понижению стоимости фиксируют в течение последнего месяца.
Об этом сообщает профильное издание Agrotimes.
Какие продукты подешевели в июле
По словам аналитиков, снизился в стоимости ряд овощей в опте. В частности, на крупнейшем оптовом сельскохозяйственном рынке "Шувар" в западной Украине упали цены на ранний желтый репчатый лук. Этот овощ продают на 42% дешевле, чем в конце прошлой недели. В среднем — по 10-12 грн/кг.
Упала стоимость огурцов — стоят на 70% дешевле, чем в конце предыдущей недели. В среднем продается от 10 до 15 грн/кг.
Остальные овощи тоже стоят дешевле. Сейчас цены таковы:
- стоимость ранней капусты — 8-10 грн/кг;
- моркови — 25-30 грн/кг;
- свеклы — 10 грн/кг;
- кабачков — 10-12 грн/кг;
- перца "Білозірка" — 50 грн/кг;
- томатов "Примадонна" — 25-38 грн/кг;
- сахарной кукурузы — по 12 грн/кочан;
- чеснока — 100-130 грн/кг.
Розничные цены в магазинах
По данным портала "Минфин", в магазинах за месяц выросла стоимость белого лука на 27% — со 147,39 гривны до 187,10 гривны за килограмм, однако другие виды подешевели:
- стоимость репчатого лука опустилась на 11% — с 32,92 грн/кг до 29,27 грн/кг;
- молодого репчатого лука на 25-% — с 21,00 грн/кг до 15,81 грн/кг;
- стоимость синего лука на 24% — с 94,49 грн/кг до 71,75 грн/кг.
Цена на обычную морковь старого урожая практически не изменилась. Стоит несколько дешевле — на 1,5%. Стоимость опустилась с 38,54 грн/кг до 37,95 грн/кг. Ранняя морковь стала стоить дешевее на 58%. Цена опустилась с 63,36 грн/кг до 26,74 грн/кг.
Картофель стоит по-разному:
- молодая подешевела на 65% — с 47,66 грн/кг до 16,81 грн/кг;
- розовый картофель подорожал на 2,5% — с 37,84 грн/кг до 36,90 грн/кг.
Что еще стоит знать
Напомним, в Киеве ввели запрет на продажу ряда продуктов, в том числе мяса и рыбы, на сезонных ярмарках. Причиной жаркая погода в столице, которая может угрожать порчей продуктов и нести потенциальную угрозу для здоровья граждан.
Также сообщалось, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Поэтому магазинам разрешено устанавливать наценку по своему усмотрению.
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