Ціни в Україні — які продукти подешевшали в липні

Продавчиня на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні спостерігається зниження цін на низку овочів нового врожаю у липні 2024 року. Тенденцію до зниження вартості фіксують протягом останнього місяця.

Про це повідомляє профільне видання Agrotimes.

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Які продукти подешевшали у липні

За словами аналітиків, знизилася у вартості низка овочів у гурті. Зокрема, на найбільшому гуртовому сільськогосподарському ринку "Шувар" у західній Україні впали ціни на ранню жовту ріпчасту цибулю. Цей овоч продають на 42% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. У середньому — за 10-12 грн/кг.

Впала вартість огірків — коштують на 70% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня. У середньому продають від 10 до 15 грн/кг.

Інші овочі теж коштують дешевше. Зараз ціни такі:

вартість ранньої капусти — 8-10 грн/кг;

моркви — 25-30 грн/кг;

буряку — 10 грн/кг;

кабачків — 10-12 грн/кг;

перцю "Білозірка" — 50 грн/кг;

томатів "Примадонна" — 25-38 грн/кг;

цукрової кукурудзи — по 12 грн/качан;

часнику — 100-130 грн/кг.

Роздрібні ціни в магазинах

За даними порталу "Мінфін", у магазинах за місяць зросла вартість білої цибулі на 27% — з 147,39 гривні до 187,10 гривні за кілограм, проте інші види подешевшали:

вартість ріпчастої цибулі опустилась на 11% — з 32,92 грн/кг до 29,27 грн/кг;

молодої ріпчастої цибулі на 25% — з 21,00 грн/кг до 15,81 грн/кг;

вартість синьої цибулі на 24% — з 94,49 грн/кг до 71,75 грн/кг.

Ціна на звичайну моркву старого врожаю практично не змінилась. Дещо коштує дешевше — на 1,5%. Вартість опустилася з 38,54 грн/кг до 37,95 грн/кг. Рання морква стала дешевша на 58%. Ціна опустилась з 63,36 грн/кг до 26,74 грн/кг.

Картопля коштує по-різному:

молода подешевшала на 65% — з 47,66 грн/кг до 16,81 грн/кг;

рожева картопля подорожчала на 2,5% — з 37,84 грн/кг до 36,90 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві запровадили заборону на продаж низки продуктів, зокрема мʼяса та риби, на сезонних ярмарках. Причиною є спекотна погода в столиці, що може загрожувати псуванням продуктів і нести потенційну загрозу для здоров'я громадян.

Також повідомлялося, що уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Через це магазинам дозволено встановлювати націнку на власний розсуд.