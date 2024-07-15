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В Украине взлетели цены на молоко — что ждет дальше

15 июля 2024 12:11
Ксения Лисновская - Редактор
Цены на молоко растут - что ждет рынок
Предприятие по производству молока. Фото: avm-ua.org
Ксения Лисновская - Редактор

На украинском внутреннем рынке растут закупочные цены на молоко. Соответствующая тенденция может продолжится, что скажется на конечной стоимости молочной продукции.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока, пишет Agravery.

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Как отмечается, стоимость молока в начале июля повысилась из-за роста дефицита сырья на внутреннем рынке, а также увеличения спроса от переработчиков.

Так, в среднем закупочная стоимость молока экстра сорта в июле составила 13,84 грн/кг без НДС. Это на 15 копеек больше против июня. Цены в хозяйствах колеблются от 13,20 до 14,30 грн/кг без НДС.

В то же время, средняя цена на более высокий сорт выросла до 13,84 грн/кг без НДС, что тоже больше на 15 копеек. Диапазон цен: 13,20 — 14,30 грн/кг без НДС.

Первый сорт в среднем стоит 13,04 грн/кг без НДС, что на 9 копеек больше против июня. Цены колеблются от 12,65 до 13,35 грн/кг.

"Средневзвешенная цена трех сортов составила 13,57 грн/кг без НДС, что на 13 коп. больше, чем месяц назад", — констатируют в ассоциации.

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, с конца июня спрос на молоко-сырье в стране стал преобладать. На молокоперерабатывающих предприятиях наблюдается дефицит молока-сырья, что негативно отразилось на ценах на молоко-сырье в начале июля.

Он прогнозирует, что в перспективе закупочная стоимость может продолжить двигаться вверх, если предложение в дальнейшем будет сокращаться.

По расчетам ассоциации, в текущем году в Украине сократится производство молоко-сырья на 2%.

Что еще стоит знать

Напомним, дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц. Это повлияет на выращивание ягод и фруктов и впоследствии приведет к изменению цен на них.

Также мы писали, что цены на продукты питания в Украине снова идут вверх. В ближайшее время ожидается значительное повышение стоимости хлеба, что станет очередным ударом по кошелькам потребителей.

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