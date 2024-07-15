Ціни на молоко зростають — що чекає ринок

Підприємство з виробництва молока. Фото: avm-ua.org

На українському внутрішньому ринку зростають закупівельні ціни на молоко. Відповідна тенденція може продовжитися, що позначиться на кінцевій вартості молочної продукції.

Про це повідомили в Асоціації виробників молока, пише Agravery.

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Як зазначається, вартість молока на початку липня підвищилась через зростання дефіциту сировини на внутрішньому ринку, а також збільшення попиту від переробників.

Так, у середньому закупівельна вартість молока екстра ґатунку у липні сягнула 13,84 грн/кг без ПДВ. Це на 15 копійок більше проти червня. Ціни у господарствах коливаються від 13,20 до 14,30 грн/кг без ПДВ.

Водночас середня ціна на вищий ґатунок зросла до 13,84 грн/кг без ПДВ, що теж більше на 15 копійок. Діапазон цін: 13,20 — 14,30 грн/кг без ПДВ.

Перший ґатунок у середньому коштує 13,04 грн/кг без ПДВ, що на 9 копійок більше проти червня. Ціни коливаються від 12,65 до 13,35 грн/кг.

"Середньозважена ціна трьох ґатунків склала 13,57 грн/кг без ПДВ, що на 13 коп. більше, ніж місяць тому", — констатують в асоціації.

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, з кінця червня попит на молоко-сировину в країні почав переважати пропозицію. На молокопереробних підприємствах спостерігається дефіцит молока-сировини, що негативно вплинуло на ціни на молоко-сировину на початку липня.

Він прогнозує, що у перспективі закупівельна вартість може продовжити рухатись вгору, якщо пропозиція надалі скорочуватиметься.

За розрахунками асоціації, цьогоріч в Україні скоротиться виробництво молоко-сировини на 2%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, дефіцит робочих рук може призвести до зменшення попиту на державні гранти у сфері садівництва, ягідництва і теплиць. Це вплине на вирощування ягід та фруктів і згодом призведе до змін цін на них.

Також ми писали, що ціни на продукти харчування в Україні знову йдуть угору. Найближчим часом очікується значне підвищення вартості хліба, що стане черговим ударом по гаманцях споживачів.