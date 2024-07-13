Здорожчання електроенергії вплине на вартість продуктів — як зростуть ціни

Жінка в магазині. Фото: Shutterstock

Ціни на продукти харчування в Україні знову йдуть угору. Найближчим часом очікується значне підвищення вартості хліба, що стане черговим ударом по гаманцях споживачів.

Про те, які продукти здорожчають і на скільки, розповідає ТСН.

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Як підвищення акцизів на пальне вплине на ціни

Аграрії прогнозують зростання цін на свою продукцію через здорожчання бензину. Заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що новий стрибок цін неминучий.

Підвищення акцизів на пальне, яке схвалив комітет Верховної Ради, є однією з причин здорожчання. Україна має зобов'язання перед ЄС щодо приведення акцизів на нафтопродукти до мінімального рівня, дозволеного в ЄС.

Зростання податків також запроваджено для наповнення бюджету оборони і набуде чинності з 1 вересня 2024 року. Як зазначають експерти, ціни на українських АЗС можуть зрости на 1,5-2 грн за літр, що матиме суттєвий вплив на аграріїв, особливо на початку жнив.

Які продукти здорожчають

В Україні різко зросте вартість хліба. Виробники пояснюють підвищення цін поточними умовами.

Ціна хліба підвищиться на всіх заводах, і це пов’язано не лише зі зростанням вартості основного складника — борошна. Хлібопекарі також вказують на перебої з електропостачанням та дефіцит персоналу. Через це вартість буханця може зрости на 30%.

Проте подорожчання торкнеться не лише хліба, а й багатьох інших продуктів. За прогнозами Forbes, постійні відключення електроенергії спричинять стрімке зростання цін на харчові продукти найближчими місяцями. Найбільше здорожчають молочні продукти, оскільки їхнє зберігання потребує стабільного електропостачання.

Як зміняться ціни в супермаркетах України

Найбільші мережі супермаркетів в Україні вже анонсували невтішні зміни. Зокрема, в червні-липні в АТБ піднімуться ціни на рибні консерви, соняшникову олію та майонез.

Причинами зростання цін на продукти на 5-15% називають не лише нестабільне електропостачання, а й девальвацію гривні та здорожчання логістики.

В мережі "Aшан" уже здорожчали хліб і цукор через зупинення роботи деяких виробництв, які вирішили зачекати на стабілізацію ситуації в енергетиці.

Супермаркети "Сільпо" та "Фора" поки що не повідомляли про зростання цін, але зменшили асортимент товарів, які швидко псуються. Також відомо, що магазини вже мають перебої з постачанням локальних продуктів від невеликих підприємств, які не мають генераторів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, інфляція на українському споживчому ринку у червні 2024 року досягла 2,2%. Це найвищий показник зростання цін за останній рік.

Ми також писали, що в Україні спостерігається зниження цін на низку овочів нового врожаю у липні 2024 року. Тенденцію до зниження вартості фіксують протягом останнього місяця.