Повышение тарифов в Украине — как выросли цены на коммуналку за год

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине повышение тарифов на определенные коммунальные услуги явилось причиной значительного роста финансового давления на граждан. В результате этого расходы на жилищно-коммунальные услуги стали еще большим бременем для семейных бюджетов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Как выросли коммунальные тарифы

По данным Госстата, с августа 2023 по август 2024 года тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли в среднем на 18,5%.

Самый значительный рост наблюдается в тарифах на электроэнергию, которые повысились на 63,6%. С 1 июня 2024 года стоимость одного киловата электроэнергии составляет 4,32 гривны. Цены на водоснабжение тоже выросли, но это касается преимущественно небольших населенных пунктов, тогда как в крупных городах тарифы остались неизменными.

Кроме электроэнергии подорожали и другие коммунальные услуги:

управление многоквартирными домами выросло на 9%;

вывоз бытовых отходов подорожал на 5,4%;

расходы по содержанию и ремонту жилья увеличились на 3,8%.

В то же время, некоторые коммунальные услуги остались без изменений в стоимости. Это касается газоснабжения, отопления и горячей воды, тарифы на которые защищены мораторием. Однако в прогнозах Национального банка упоминается о возможности отмены моратория уже в 2025 году и постепенном приведении тарифов на коммунальные услуги к рыночному уровню.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине с 1 октября тариф на газ останется без изменений и составит 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза", что охватывает около 98% всех украинских семей. Также не изменится стоимость электроэнергии: за каждый кВт*ч придется платить 4,32 грн.

Мы также сообщали, что в Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может оформить большую скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о предоставлении 50-процентной льготы на оплату счетов.