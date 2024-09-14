Підвищення тарифів в Україні — як зросли ціни на комуналку за рік

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні підвищення тарифів на певні комунальні послуги стало причиною значного зростання фінансового тиску на громадян. Внаслідок цього витрати на житлово-комунальні послуги стали ще більшим тягарем для сімейних бюджетів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Як зросли комунальні тарифи

За даними Держстату, з серпня 2023 по серпень 2024 року тарифи на комунальні послуги в Україні виросли в середньому на 18,5%.

Найзначніше зростання спостерігається у тарифах на електроенергію, які підвищилися на 63,6%. З 1 червня 2024 року вартість одного кіловата електроенергії становить 4,32 гривні. Ціни на водопостачання також зросли, але це стосується переважно невеликих населених пунктів, тоді як у великих містах тарифи залишилися незмінними.

Окрім електроенергії, подорожчали й інші комунальні послуги:

управління багатоквартирними будинками зросло на 9%;

вивезення побутових відходів подорожчало на 5,4%;

витрати на утримання та ремонт житла збільшилися на 3,8%.

Водночас деякі комунальні послуги залишилися без змін у вартості. Це стосується газопостачання, опалення та гарячої води, тарифи на які захищені мораторієм. Проте в прогнозах Національного банку згадується про можливість скасування мораторію вже у 2025 році та поступове приведення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня тариф на газ залишиться без змін і становитиме 7,96 грн для клієнтів "Нафтогазу", що охоплює близько 98% усіх українських сімей. Також не зміниться вартість електроенергії: за кожну кВт*год доведеться платити 4,32 грн.

Ми також повідомляли, що у Пенсійному фонді України розповіли, хто може оформити чималу знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про надання 50-відсоткової пільги на оплату рахунків.