Тарифы в Украине выросли — как изменились цены на коммуналку за год

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%. В частности, цены на электроэнергию выросли на 63,6%, в то время как стоимость других услуг осталась неизменной.

Об этом сообщили в Госстате.

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Какие тарифы выросли

Кроме электроэнергии также удорожали следующие услуги:

услуги по управлению многоквартирными домами — на 9,1%;

содержание и ремонт жилья — на 3,9%;

уборка мусора — на 3,1%.

Как изменились тарифы на коммуналку. Источник: скриншот

На какие услуги тарифы не изменились

В то же время тарифы сразу на несколько услуг остались на прежнем уровне. А именно:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство энергетики Украины не намерено повышать тарифы на свет. Текущая стоимость электроэнергии, которая составляет 4,32 грн за кВт·ч, утверждена до 30 апреля 2025 года.

Мы также писали, что энергетики предупреждают, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежки с более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при обнаружении одного важного нарушения, за которое придется заплатить больше.