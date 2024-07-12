Ціни на електроенергію — через які порушення доведеться переплатити

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Енергетики попереджають, що деяким споживачам електричної енергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення одного важливого порушення, за яке доведеться заплатити більше.

Про такі деталі розповіли в одному з обленерго, пише "На Пенсії".

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Йдеться про покарання побутових споживачів за протиправне використання електроенергії для комерційних потреб. У підсумку клієнтів змусять заплатити за комерційним тарифом.

Енергетики попереджають, що для побутових споживачів заборонене використання електрики для комерційних цілей без попереднього укладених договорів з оператором системи розподілу, а також постачальником електроенергії. А саме для таких потреб:

підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності;

надання платних послуг;

нотаріальної діяльності,

діяльності дата-центрів/центрів обробки даних/майнінгу;

надання платних послуг у сфері сільського/зеленого туризму.

Вимоги до роздрібного ринку електрики

Як зазначається, в липні у разі виявлення порушень проведуть перерахунок вартості спожитої електричної енергії за попередній період.

"Якщо після 1 липня у споживача виявлять порушення, вартість фактично спожитої ним електроенергії за попередній період перерахують за відповідним комерційним тарифом", — йдеться у заяві.

Нова вимога ґрунтується на правилах роздрібного ринку електроенергії. Споживачам рекомендують переукласти необхідні договори для уникнення неприємностей у майбутньому.

Що ще варто знати

Також ми писали, що в Київводоканалі спростували інформацію про можливе запровадження планових графіків відключення води. Повідомлення про ймовірне застосування відключень не тільки для електроенергії, а й для водопостання в Києві раніше поширилося у мережі.

Раніше ми писали, Україна днями оновила Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), де йшлося про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зараз з'явилися деякі деталі щодо цієї вимоги.