Заблокировать законопроект о повышении акцизного налога на топливо не удалось — когда он вступит в силу

В Украине вырастут акцизы на горючее — нардеп сказал, когда это произойдет
В Верховной Раде Украины провалили голосование за блокирующие постановления против повышения акцизов на горючее. Соответственно, в ближайшее время законопроект №11256-2 вступит в силу.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
Когда повысят акцизный налог на топливо
Нардеп написал, что все попытки заблокировать законопроект №11256-2, предусматривающий повышение акцизного налога на топливо, не удались. Теперь проект должен подписать Президент Украины Владимир Зеленский и председатель парламента Руслан Стефанчук.
После этого законопроект вступит в силу, и повышенные акцизы на топливо начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
По закону правительство планирует к 2028 году повысить ставки акцизного налога до следующих уровней:
- на бензин — 359 евро за 1 000 литров;
- на дизельное топливо — 330 евро за 1 000 литров;
- на сжиженный газ — 277 евро за 1 000 литров.
Что еще нужно знать
Напомним, 18 июля украинский парламент одобрил во втором чтении законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Также народные депутаты поддержали правку (№267) о газе.
Мы также писали, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в Украине поднимутся цены на продукты. Подорожание произойдет в результате роста акцизов на горючее.
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