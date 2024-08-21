Заблокувати законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо не вдалося — коли він вступить в силу

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

У Верховній Раді Україні провалили голосування за блокуючі постанови проти підвищення акцизів на пальне. Відповідно, найближчим часом законопроєкт №11256-2 набуде чинності.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

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Коли підвищать акцизний податок на паливо

Нардеп написав, що всі спроби заблокувати законопроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизного податку на паливо, не вдалися. Тепер проєкт мають підписати Президент України Володимир Зеленський та голова парламенту Руслан Стефанчук.

Після цього законопроєкт набуде чинності, і підвищені акцизи на паливо почнуть діяти з 1 вересня 2024 року.

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Згідно із законом, уряд планує до 2028 року підвищити ставки акцизного податку до таких рівнів:

на бензин — 359 євро за 1 000 літрів;

— 359 євро за 1 000 літрів; на дизельне пальне — 330 євро за 1 000 літрів;

— 330 євро за 1 000 літрів; на скраплений газ — 277 євро за 1 000 літрів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 18 липня український парламент схвалив у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Також народні депутати підтримали правку (№267) про газ.

Ми також писали, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що в Україні зростуть ціни на продукти. Здорожчання відбудеться внаслідок зростання акцизів на пальне.