Заблокувати законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо не вдалося — коли він вступить в силу

В Україні зростуть акцизи на пальне — нардеп сказав, коли це станеться
У Верховній Раді Україні провалили голосування за блокуючі постанови проти підвищення акцизів на пальне. Відповідно, найближчим часом законопроєкт №11256-2 набуде чинності.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Коли підвищать акцизний податок на паливо
Нардеп написав, що всі спроби заблокувати законопроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизного податку на паливо, не вдалися. Тепер проєкт мають підписати Президент України Володимир Зеленський та голова парламенту Руслан Стефанчук.
Після цього законопроєкт набуде чинності, і підвищені акцизи на паливо почнуть діяти з 1 вересня 2024 року.
Згідно із законом, уряд планує до 2028 року підвищити ставки акцизного податку до таких рівнів:
- на бензин — 359 євро за 1 000 літрів;
- на дизельне пальне — 330 євро за 1 000 літрів;
- на скраплений газ — 277 євро за 1 000 літрів.
Що ще треба знати
Нагадаємо, 18 липня український парламент схвалив у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Також народні депутати підтримали правку (№267) про газ.
Ми також писали, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що в Україні зростуть ціни на продукти. Здорожчання відбудеться внаслідок зростання акцизів на пальне.
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