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Отключения света в Украине — облэнерго ждут массовые проверки

11 июля 2024 13:35
Ксения Симонова - Редактор
Графики отключения электрика — облэнерго могли снова действовать неправомерно
Сотрудники сферы энергетики. Фото: ukrenergo
Ксения Симонова - Редактор

В Государственной инспекции энергетического надзора возникли подозрения из-за жалоб со стороны населения, что некоторые облэнерго нарушили правила применения графиков отключений электроэнергии. Некоторые регионы ожидают усиленные проверки.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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По словам главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, ведомство регулярно контролирует вопросы применения графиков почасовых отключений.

При этом специалисты отслеживают поток обращений украинцев по поводу несправедливого распределения электроэнергии. В некоторых регионах жалоб существенно больше, поэтому их ждут проверки. Днепропетровская область лидирует по количеству жалоб.

"Уже видим несколько областей, где, по всей видимости, в ближайшее время состоится углубленная проверка", — сообщил чиновник.

Он отметил, что на местах специалисты планируют изучить, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости во время распределения электрической энергии.

Углубленную проверку начнут с Днепропетровской области. После этого мониторинг устроят еще в пяти-шести регионах.

Он сообщил, что облэнерго графиков почасовых отключений могли также не придерживаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходились на период аварийных, вызванных, в частности, жарой.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.

Также мы сообщали, что по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

 

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