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Відключення світла в Україні — обленерго чекають масові перевірки

11 липня 2024 13:35
Ксенія Симонова - Редактор
Графіки відключення електрика — обленерго могли знову діяти неправомірно
Працівники сфери енергетики. Фото: ukrenergo
Ксенія Симонова - Редактор

У Державній інспекції енергетичного нагляду виникли підозри через скарги з боку населення, що деякі обленерго порушили правила застосування графіки відключень електроенергії. Деякі регіони чекають посилені перевірки.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

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За словами голови Держенергонагляду Руслана Слободяна, відомство регулярно контролює питання застосування графіків погодинних відключень.

При цьому фахівці відстежують потік звернень українців щодо несправедливого розподілу електроенергії. В деяких регіонах скарг суттєво більше, тому на них чекають перевірки. Зокрема, Дніпропетровська область лідирує за кількістю скарг.

"Вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка", — повідомив посадовець.
 
Він зазначив, що на місцях спеціалісти планують вивчити, як саме оператори системи розподілу дотримувалися принципу соціальної справедливості під час розподілу електричної енергії.
 
Поглиблену перевірку розпочнуть з Дніпропетровської області. Після цього моніторинг влаштують у ще п'яти — шести регіонах.
 
Він повідомив, що обленерго графіків погодинних відключень могли також не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадали на період аварійних, спричинених, зокрема, спекою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.

Також ми повідомляли, що за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

 

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