Кабинет министров одобрил законопроект о возобновлении таможенных проверок — детали

Украинская таможня. Фото: УНІАН

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предлагает возобновить документальные таможенные проверки с 1 марта. Принятие проекта является одним из обязательств украинской власти перед МВФ.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Подробнее о законопроекте

Документом предлагается с 1 марта:

восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства, в том числе по своевременности, достоверности, полноте начисления и уплаты таможенных платежей;

восстановить на неиспользованный срок документальные проверки (встречные сверки), которые были начаты и не завершены до 24 февраля 2022;

предусмотреть в течение 60 дней со дня вступления в силу закона отправки (вручения) актов (справок) о результатах документальных проверок, сверок, возражений, налоговых уведомлений-решений, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года.

В то же время предлагается установить мораторий на проведение Таможней документальных проверок для налогоплательщиков, находящихся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий, а также урегулировать возобновление проверок в случае смены таким плательщиком своего местонахождение.

Что еще нужно знать

Напомним, что в январе 2023 года Верховная Рада Украины получила на рассмотрение законопроект, предусматривающий исключение человеческого фактора из процесса растаможки автомобилей. Если проект будет принят, весь процесс растаможки будет происходить онлайн.

Мы также писали о том, что в Украине владельцы элитных транспортных средств должны уплатить так называемый "налог на роскошь" в 2024 году. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимают транспортный налог.