Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про відновлення митних перевірок — деталі

Відновлення митних перевірок — Кабмін схвалив законопроєкт
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який пропонує поновити документальні митні перевірки з 1 березня. Ухвалення проєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Детальніше про законопроєкт
Документом пропонується з 1 березня:
- відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;
- поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;
- передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.
Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок в разі зміни таким платником свого місцеперебування.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що у січні 2023 року Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення автомобілів. Якщо проєкт ухвалять, весь процес розмитнення відбуватиметься онлайн.
Ми також писали про те, що в Україні власники елітних транспортних засобів мають сплатити так званий "податок на розкіш" у 2024 році. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.
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