Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про відновлення митних перевірок — деталі

Українська митниця. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який пропонує поновити документальні митні перевірки з 1 березня. Ухвалення проєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Детальніше про законопроєкт

Документом пропонується з 1 березня:

відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;

передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок в разі зміни таким платником свого місцеперебування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у січні 2023 року Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення автомобілів. Якщо проєкт ухвалять, весь процес розмитнення відбуватиметься онлайн.

Ми також писали про те, що в Україні власники елітних транспортних засобів мають сплатити так званий "податок на розкіш" у 2024 році. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.