Графики отключения воды в столице — в Киевводоканале сделали комментарий

Проточная вода из крана. Фото: Unsplush

В Киевводоканале опровергли информацию о возможном внедрении плановых графиков отключения воды. Сообщение о возможном применении отключений не только для электроэнергии, но и для водоснабжения в Киеве ранее распространилось в сети.

Об этом говорится в публикации Киевводоканала в соцсети Facebook.

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Применение графиков отключения коммунуслуг

Как отмечают в Киевводоканале, распространенная информация о внедрении графиков прекращения поставок воды в столице является фейком.

В сети распространяется информация, что из-за отключения электроэнергии в столице внедряется график подачи питьевой воды.

"Еще раз подчеркиваем, что Киевводоканал подает питьевую воду киевлянам и свою работу не прекращает в режиме 24/7 и никакой информации о введении графиков не размещал на официальном сайте компании", — заявили в компании.

В столичном водоканале призвали не доверять не проверенной распространяющейся в интернете информации и посоветовали ориентироваться исключительно на официальные источники. Соответствующие сведения размещаются:

на сайте Киевводоканала;

странице в Фейсбуке;

телеграмм-канале КГГА.

Какими будут тарифы на воду в июле

В июле в части небольших городов услуга водоснабжения может существенно возрасти. Власти таких городов имеют право не сверять свои решения с регулятором, и по своему усмотрению устанавливать стоимость услуг ЖКХ. В целом в 2024 году цены на водоснабжение в ряде городов выросли кое-где до 40%.

Для крупных городов Нацкомиссии по госрегулированию запретили поднимать цены на водоснабжение и водоотвод, хотя водоканалы отмечают такую необходимость второй год подряд.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина на днях обновила Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), где речь шла о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас появились некоторые детали по этому требованию.

Раньше мы писали, сколько платят за водоснабжение украинцы. Также сообщалось, какие зарплаты получают руководители водоканалов в городах Украины.