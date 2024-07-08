Тарифи на газ — коли можуть зняти мораторій і як може зрости ціна

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на природний газ, опалення та гарячу воду "до кінця воєнного стану" та пів року після нього. При цьому заборону на підвищення можуть зняти достроково за певних умов.

Про це йдеться у матеріалі УНІАН.

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Коли можуть зняти мораторій на газ

Мораторій, підписаний президентом Володимиром Зеленським, діє з середини 2022 року. Ціни на важливі послуги обіцяли не підвищувати під час війни. Проте заборону можуть скасувати. Це може статися у разі тиску зовнішніх партнерів, особливо кредиторів через дефіцит десятків мільярдів гривень у державному бюджеті. Для скасування мораторію буде достатньо зібрати голоси в українському парламенті.

За словами народного депутата, першого заступника голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, ситуація доволі складна, яка може вилитися у скасування мораторію.

"Я припускаю, що там накопичилися серйозні проблеми через багаторічні непрофесійні дії уряду саме в тарифоутворенні на тепло й в стосунках між "Нафтогазом" і теплокомуненерго, де вже накопичилися астрономічні борги. Я останню звірку не бачив, але думаю, що там вже під сто мільярдів. Припускаю, що уряд шукає якийсь варіант, щоб цю проблему обійти саме за рахунок підвищення", — пояснив він.

При цьому, очевидно, не будуть це називати зростання тарифів підвищенням, а приведенням їх до собівартості.

"Але з іншого боку, це суперечить закону. Тому я сам уважно спостерігаю за цим процесом. Поки що ніяких таких спроб я не бачу. Зрозуміло, тому що уряду зараз головне подивитися на реакцію на підвищення тарифів на електроенергію", — зауважив Кучеренко.

Як може зрости ціна на газ

На переконання, голови Спілки споживачів комунпослуг Олега Попенка, за кілька місяців природний газ може підскочити у вартості до 9-9,5 гривень з 1 куб. м. Відповідно — таке підвищення вплине на вартість теплопостачання та гарячої води.

За прогнозом, тарифи на блакитне паливо для населення може підскочити до 11-13 гривень з 1 куб. м. Також ціни поступово можуть дійти до 16 грн/куб. м. Тобто ціна буде удвічі більшою, ніж населення платить зараз.

Ціни на тепло й гарячу воду зростуть від 30 до 50% залежно від регіону. Однак, коли саме може відбутися подорожчання, невідомо. При цьому планували реалізувати це ще у 2023 році.

Які зараз тарифи на блакитне паливо

Зараз переважній більшості побутових споживачів (98% чи 12 млн домогосподарств) природний газ постачає Нафтогаз. Його ціна – 7,96 грн за куб. м.

Тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року. Також залежно від постачальника, вартість кубометра варіюється від 7,7 до 9,99 грн.

Джерело: Газправда

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Київській області може суттєво подорожчати послуга з водопостачання та водовідведення. Вартість одного кубометра може одразу підскочити на 70%.

Також ми писали, що українці оплачуватимуть газ за тими ж тарифами, що й раніше. Газопостачальні компанії залишили ціни на "блакитне паливо" для побутових споживачів без змін.