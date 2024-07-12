Графіки відключення води у столиці — у Київводоканалі зробили коментар

Кран для проточної води. Фото: vechirniy.kyiv

У Київводоканалі спростували інформацію про можливе запровадження планових графіків відключення води. Повідомлення про ймовірне застосування відключень не тільки для електроенергії, а й для водопостання в Києві раніше поширилося у мережі.

Про це йдеться у публікації Київводоканалу у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Застосування графіків відключення комунпослуг

Як зазначають у Київводоканалі, поширена інформація про впровадження графіків припинення постачання води в столиці є фейком.

У мережі розповсюджується інформація, що через відключення електроенергії у столиці впроваджується графік подачі питної води.

"Ще раз наголошуємо, що Київводоканал подає питну воду киянам і свою роботу не припиняє в режимі 24/7, та жодної інформації про введення графіків не розміщав на офіційному сайті компанії", — заявили у компанії.

У столичному водоканалі закликали не довіряти не перевіреній інформації, яка шириться в інтернеті, та порадили орієнтуватися виключно на офіційні джерела. Відповідні відомості розміщуються:

на сайті Київводоканалу;

сторінці у Фейсбук;

телеграм-каналі КМДА.

Які будуть тарифи на воду у липні

У липні в частині невеликих міст послуга з водопостачання може суттєво зрости. Влада таких міст має право не звіряти свої рішення з регулятором, і на власний розсуд встановлювати вартість послуг ЖКГ. Загалом у 2024 році ціни на водопостачання у низці міст зросли подекуди до 40%.

Для великих міст Нацкомісії з держрегулювання заборонили піднімати ціни на водопостачання та водовідведення, хоч водоканали наголошують на такій необхідності другий рік поспіль.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна днями оновила Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), де йшлося про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зараз з'явилися деякі деталі щодо цієї вимоги.

Раніше ми писали, скільки платять за водопостачання українці. Також повідомляли, які зарплати отримують керівники водоканалів у містах України.