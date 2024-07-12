Графіки відключення води у столиці — у Київводоканалі зробили коментар

Відомо, чи є загроза запуску графіків відключення водопостачання в Україні
У Київводоканалі спростували інформацію про можливе запровадження планових графіків відключення води. Повідомлення про ймовірне застосування відключень не тільки для електроенергії, а й для водопостання в Києві раніше поширилося у мережі.
Про це йдеться у публікації Київводоканалу у соцмережі Facebook.
Застосування графіків відключення комунпослуг
Як зазначають у Київводоканалі, поширена інформація про впровадження графіків припинення постачання води в столиці є фейком.
У мережі розповсюджується інформація, що через відключення електроенергії у столиці впроваджується графік подачі питної води.
"Ще раз наголошуємо, що Київводоканал подає питну воду киянам і свою роботу не припиняє в режимі 24/7, та жодної інформації про введення графіків не розміщав на офіційному сайті компанії", — заявили у компанії.
У столичному водоканалі закликали не довіряти не перевіреній інформації, яка шириться в інтернеті, та порадили орієнтуватися виключно на офіційні джерела. Відповідні відомості розміщуються:
- на сайті Київводоканалу;
- сторінці у Фейсбук;
- телеграм-каналі КМДА.
Які будуть тарифи на воду у липні
У липні в частині невеликих міст послуга з водопостачання може суттєво зрости. Влада таких міст має право не звіряти свої рішення з регулятором, і на власний розсуд встановлювати вартість послуг ЖКГ. Загалом у 2024 році ціни на водопостачання у низці міст зросли подекуди до 40%.
Для великих міст Нацкомісії з держрегулювання заборонили піднімати ціни на водопостачання та водовідведення, хоч водоканали наголошують на такій необхідності другий рік поспіль.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Україна днями оновила Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), де йшлося про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зараз з'явилися деякі деталі щодо цієї вимоги.
Раніше ми писали, скільки платять за водопостачання українці. Також повідомляли, які зарплати отримують керівники водоканалів у містах України.
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