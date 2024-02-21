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Известно, скольких ветеранов обеспечат жильем в 2024 году

21 февраля 2024 10:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Недвижимость для военных — сколько ветеранов получат жилье в 2024 году
Украинские военные. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На 2024 год государственным бюджетом предусмотрено почти шесть миллиардов гривен на финансирование жилищных программ для украинских ветеранов. Такой объем средств станет значимым шагом в решении жилищных нужд военных и семей.

Об этом рассказали в Министерстве по делам ветеранов.

Финансирование жилищных программ в 2024 году

В ведомстве отметили, что одной из приоритетных задач ветеранской политики является обеспечение жильем ветеранов и их семей.

В этом году на три жилищных программы Минветеранов предусмотрено финансирование в размере 5,7 миллиарда гривен. Ожидается, что это позволит обеспечить выплату компенсации на покупку жилья для более чем 2 тысяч человек.

Расходы будут следующие:

  • денежная компенсация до 3 млрд грн — лицам с инвалидностью первой-второй группы в результате АТО/ООС/мер обороны и членов семей погибших/умерших защитников;
  • до 2,3 млрд грн — для внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лицам с инвалидностью третьей группы в результате АТО/ООС до 01.06.2018 года;
  • почти 400 млн грн — лицам с инвалидностью первой-второй группы из числа участников боевых действий на территории других стран и членов семей погибших.

"Распределение средств будет осуществляться Минветеранов на основании предоставленной потребности от областей, которая формируется и подается в Минветеранов в срок до 15 апреля текущего года", — отметили в министерстве.

Ранее в Минветеранов разработали подробную инфографику порядка компенсации на покупку жилья, где расписано:

  • кто имеет право на получение компенсации;
  • куда нужно обращаться;
  • какие необходимы документы.
житло для ветеранів
Инфографика. Источник: Минветеранов
житло для ветеранів
Инфографика. Источник: Минветеранов
житло для ветеранів
Инфографика. Источник: Минветеранов
житло для ветеранів
Инфографика. Источник: Минветеранов

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году изменились размеры единовременного пособия военнослужащим в случае подписания контракта с Вооруженными Силами. Эксперты рассказали, на какие суммы можно рассчитывать и кто имеет право на такие выплаты.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы", предусматривающий новые доплаты и льготы военным. В частности, в документе предлагают внести дополнительное вознаграждение военнослужащим и полицейским особого назначения.

недвижимость
деньги
ветераны
военные
жилье
Минветеранов

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