Недвижимость для военных — сколько ветеранов получат жилье в 2024 году

Украинские военные. Фото: УНИАН

На 2024 год государственным бюджетом предусмотрено почти шесть миллиардов гривен на финансирование жилищных программ для украинских ветеранов. Такой объем средств станет значимым шагом в решении жилищных нужд военных и семей.

Об этом рассказали в Министерстве по делам ветеранов.

Финансирование жилищных программ в 2024 году

В ведомстве отметили, что одной из приоритетных задач ветеранской политики является обеспечение жильем ветеранов и их семей.

В этом году на три жилищных программы Минветеранов предусмотрено финансирование в размере 5,7 миллиарда гривен. Ожидается, что это позволит обеспечить выплату компенсации на покупку жилья для более чем 2 тысяч человек.

Расходы будут следующие:

денежная компенсация до 3 млрд грн — лицам с инвалидностью первой-второй группы в результате АТО/ООС/мер обороны и членов семей погибших/умерших защитников;

до 2,3 млрд грн — для внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лицам с инвалидностью третьей группы в результате АТО/ООС до 01.06.2018 года;

почти 400 млн грн — лицам с инвалидностью первой-второй группы из числа участников боевых действий на территории других стран и членов семей погибших.

"Распределение средств будет осуществляться Минветеранов на основании предоставленной потребности от областей, которая формируется и подается в Минветеранов в срок до 15 апреля текущего года", — отметили в министерстве.

Ранее в Минветеранов разработали подробную инфографику порядка компенсации на покупку жилья, где расписано:

кто имеет право на получение компенсации;

куда нужно обращаться;

какие необходимы документы.

Инфографика. Источник: Минветеранов

Инфографика. Источник: Минветеранов

Инфографика. Источник: Минветеранов

Инфографика. Источник: Минветеранов

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году изменились размеры единовременного пособия военнослужащим в случае подписания контракта с Вооруженными Силами. Эксперты рассказали, на какие суммы можно рассчитывать и кто имеет право на такие выплаты.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы", предусматривающий новые доплаты и льготы военным. В частности, в документе предлагают внести дополнительное вознаграждение военнослужащим и полицейским особого назначения.