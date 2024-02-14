У Раді пропонують виплачувати додаткові винагороди військовим та спецпризначенцям — нардеп розповів деталі

Знищена російська техніка під Києвом. Фото: АР

У Верховній Раді України зареєстровали законопроєкт "Про внесення змін до кількох законодавчих актів України, що стосуються мотивації військової служби", який передбачає нові доплати та пільги військовим. Зокрема, у документі пропонують внести додаткову винагороду військовослужбовцям та поліцейським особливого призначення.

Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у Facebook.

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Скільки пропонують платити за знищення або захоплення російської техніки

Законопроєктом №11012 пропонується встановлення виплат за знищення або захоплення ворожої техніки не лише українським військовим, а й спецпризначенцям. Отже, планують виплачувати наступні додаткові винагороди:

за танк — 200-370 тисяч гривень;

за САУ/РСЗВ — 200-370 тисяч гривень;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему — 30-100 тисяч гривень;

за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 10-30 тисяч гривень;

за ЗРК — 200-370 тисяч гривень;

за радіолокаційні системи засобів ППО — 200-370 тисяч гривень;

за засіб контрбатарейної боротьби — 30-150 тисяч гривень;

за засіб РЕБ — 30-150 тисяч гривень;

за БПЛА розвідувального типу — 30-100 тисяч гривень;

за БПЛА ударного типу — 30-100 тисяч гривень;

за крилату і балістичну ракету — 100 тисяч гривень;

за військовий літак — 500 тисяч гривень;

за військовий вертоліт — 300 тисяч гривень;

за комплекс дальнього візуального спостереження — 30 тисяч гривень;

за військовий корабель — 300-500 тисяч гривень;

за засоби РЕР — 30-100 тисяч гривень.

Виплати за знищення або захоплення ворожої техніки. Джерело: https://www.facebook.com/kostenko.roman83

Виплати за знищення або захоплення ворожої техніки. Джерело: https://www.facebook.com/kostenko.roman83

Виплати за знищення або захоплення ворожої техніки. Джерело: https://www.facebook.com/kostenko.roman83 1 / 3

Передбачається, що винагорода за знищення або захоплення ворожої техніки поширюватиметься не тільки на військовослужбовців, а й на поліцейських особливого призначення.

Командири цих військовослужбовців або поліцейських також зможуть отримати додаткову винагороду у вигляді відсотків від суми:

безпосередній командир — 5%,

командири взводу,

роти та групи — 3%,

командир батальйону — 2%,

командир бригади (полку) — 1%.

"Зараз нам необхідна трансформація від армії мобілізованих — до армії професійних мотивованих військовослужбовців. Для цього українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг та гарантій. В центрі уваги - безпосередні учасники бойових дій", — пояснив Роман Костенко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у березні 2024 року деякі українські військовослужбовці можуть очікувати на збільшення пенсійних виплат. Це може відбутися завдяки планованій індексації пенсій та росту прожиткового мінімуму.

Ми також писали про те, що військові, які звільняються зі служби в Україні, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.