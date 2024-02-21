Нерухомість для військових — скільки ветеранів отримають житло у 2024 році

Українські військові. Фото: УНІАН

На 2024 рік державним бюджетом передбачено майже шість мільярдів гривень на фінансування житлових програм для українських ветеранів. Такий обсяг коштів стане значущим кроком у вирішенні житлових потреб військових та їхніх родин.

Про це розповіли у Міністерстві у справах ветеранів.

Фінансування житлових програм у 2024 році

У відомстві зазначили, що одним із пріоритетних завдань ветеранської політики є саме забезпечення житлом ветеранів та їхніх родин.

Цьогоріч на три житлові програми Мінветеранів передбачено фінансування обсягом 5,7 мільярда гривень. Очікується, що це дозволить забезпечити виплату компенсації на купівлю житла для понад 2 тисяч осіб.

Витрати будуть такі:

грошова компенсація до 3 млрд грн — особам з інвалідністю першої-другої групи внаслідок АТО/ООС/заходів оборони та членів родин загиблих/померлих захисників;

до 2,3 млрд грн — для внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій та особам з інвалідністю третьої групи внаслідок АТО/ООС до 01.06.2018 року;

майже 400 млн грн — особам з інвалідністю першої-другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн та членів родин загиблих.

"Розподіл коштів буде здійснюватись Мінветеранів на підставі поданої потреби від областей, яка формується та подається до Мінветеранів у термін до 15 квітня поточного року", — наголосили у Міністерстві.

Раніше у Мінветеранів розробили детальну інфографіку порядку компенсації на купівлю житла, де розписано:

хто має право на отримання компенсації;

куди потрібно звертатися;

які необхідні документи.

Інфографіка. Джерело: Мінветеранів

Інфографіка. Джерело: Мінветеранів

Інфографіка. Джерело: Мінветеранів

Інфографіка. Джерело: Мінветеранів

Що ще варто знати

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