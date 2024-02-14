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Военным и полицейским предлагают выплачивать дополнительные вознаграждения – за что именно

14 февраля 2024 12:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Раде предлагают выплачивать дополнительные вознаграждения военным и спецназовцам — нардеп рассказал детали
Уничтоженная российская техника под Киевом Фото: АР
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы", предусматривающий новые доплаты и льготы военным. В частности, в документе предлагают внести дополнительное вознаграждение военнослужащим и полицейским особого назначения.

Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в Facebook.

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Законопроектом №11012 предлагается установление выплат за уничтожение или захват вражеской техники не только украинским военным, но и спецназовцам. Следовательно, планируют выплачивать следующие дополнительные вознаграждения:

  • за танк — 200-370 тысяч гривен;
  • за САУ/РСЗО — 200-370 тысяч гривен;
  • за БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему — 30-100 тысяч гривен;
  • за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен;
  • за ЗРК — 200-370 тысяч гривен;
  • за радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен;
  • за средство контрбатарейной борьбы — 30-150 тысяч гривен;
  • за средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен;
  • за БПЛА разведывательного типа — 30-100 тысяч гривен;
  • за БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен;
  • за крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен;
  • за военный самолет — 500 тысяч гривен;
  • за военный вертолет — 300 тысяч гривен;
  • за комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен;
  • за военный корабль — 300-500 тысяч гривен;
  • за средства РЭР — 30-100 тысяч гривен.
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Предполагается, что вознаграждение за уничтожение или захват вражеской техники будет распространяться не только на военнослужащих, но и на полицейских особого назначения.

Командиры этих военнослужащих или полицейских также смогут получить дополнительное вознаграждение в виде процентов от суммы:

  • непосредственный командир — 5%,
  • командиры взвода — 3%;,
  • роты и группы — 3%,
  • командир батальона —- 2%,
  • командир бригады (полка) — 1%.

"Сейчас нам необходима трансформация от армии мобилизованных - в армию профессиональных мотивированных военнослужащих. Для этого украинским защитникам нужна действенная и прогнозируемая система доплат, льгот и гарантий. В центре внимания - непосредственные участники боевых действий" , — пояснил Роман Костенко.

Что еще нужно знать

Напомним, что в марте 2024 года некоторые украинские военнослужащие могут ожидать увеличения пенсионных выплат. Это может произойти за счет планируемой индексации пенсий и роста прожиточного минимума.

Мы также писали о том, что военные, увольняемые со службы в Украине, имеют право на определенное денежное довольствие. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.

Верховная Рада
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