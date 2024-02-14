В Раде предлагают выплачивать дополнительные вознаграждения военным и спецназовцам — нардеп рассказал детали

Уничтоженная российская техника под Киевом Фото: АР

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы", предусматривающий новые доплаты и льготы военным. В частности, в документе предлагают внести дополнительное вознаграждение военнослужащим и полицейским особого назначения.

Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в Facebook.

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Законопроектом №11012 предлагается установление выплат за уничтожение или захват вражеской техники не только украинским военным, но и спецназовцам. Следовательно, планируют выплачивать следующие дополнительные вознаграждения:

за танк — 200-370 тысяч гривен;

за САУ/РСЗО — 200-370 тысяч гривен;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему — 30-100 тысяч гривен;

за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен;

за ЗРК — 200-370 тысяч гривен;

за радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен;

за средство контрбатарейной борьбы — 30-150 тысяч гривен;

за средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен;

за БПЛА разведывательного типа — 30-100 тысяч гривен;

за БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен;

за крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен;

за военный самолет — 500 тысяч гривен;

за военный вертолет — 300 тысяч гривен;

за комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен;

за военный корабль — 300-500 тысяч гривен;

за средства РЭР — 30-100 тысяч гривен.





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Предполагается, что вознаграждение за уничтожение или захват вражеской техники будет распространяться не только на военнослужащих, но и на полицейских особого назначения.

Командиры этих военнослужащих или полицейских также смогут получить дополнительное вознаграждение в виде процентов от суммы:

непосредственный командир — 5%,

командиры взвода — 3%;,

роты и группы — 3%,

командир батальона —- 2%,

командир бригады (полка) — 1%.

"Сейчас нам необходима трансформация от армии мобилизованных - в армию профессиональных мотивированных военнослужащих. Для этого украинским защитникам нужна действенная и прогнозируемая система доплат, льгот и гарантий. В центре внимания - непосредственные участники боевых действий" , — пояснил Роман Костенко.

Что еще нужно знать

Напомним, что в марте 2024 года некоторые украинские военнослужащие могут ожидать увеличения пенсионных выплат. Это может произойти за счет планируемой индексации пенсий и роста прожиточного минимума.

Мы также писали о том, что военные, увольняемые со службы в Украине, имеют право на определенное денежное довольствие. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.