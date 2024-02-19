Беженцы в Польше — какие выплаты и льготы продлили до конца июня

Польские злотые в руках. Фото: Freepik

Украинские беженцы в Польше в рамках принятого в феврале решения о продолжении действия спецзакона о помощи будут получать льготы и выплаты до 30 июня 2024 года. Известно, какие программы поддержки будут действовать еще четыре месяца.

Об этом сообщает uapl.info.

Какие программы продлили до конца июня

В частности, продлят до 30 июня текущего года социальные и семейные выплаты для беженцев, имеющих право на PESEL UKR. Речь идет о таких выплатах:

средства в рамках программы Rodzina 800+: 800 злотых на ребенка ежемесячно до совершеннолетия;

12 тыс. злотых на ребенка по программе "Семейный попечительский капитал". Деньги предоставляют на второго и каждого следующего ребенка, возраст которого 12-35 месяцев;

деньги по программе Dobry Start (программа 300+) — одноразовая ежегодная помощь детям на школьные принадлежности;

семейная помощь малоимущим и дополнительные финансовые выплаты к семейной помощи;

единовременная денежная помощь на беременность и роды: так называемая Becikowe — 1 тыс. злотых;

попечительская денежная помощь по уходу: zasiłek pielęgnacyjny и świadczenie pielęgnacyjne, спецпомощь по уходу specjalny zasiłek opiekuńczy;

денежная помощь для опекуна;

родительская финансовая помощь в 1 тыс. злотых.

Другая помощь для украинцев в 2024-м

Также продлили ряд программ поддержки граждан из Украины со статусом временной защиты в Польше. Тем, кто имеет PESEL UKR, в дальнейшем будут доступны:

медицинские услуги системы здравоохранения;

право открывать и вести бизнес по нормам, применяемым к полякам;

спецправила продления срока законного пребывания беженцев, продления срока действия польских документов и права на въезд и пребывание в Польше;

программа 40+ (40 злотых в сутки тем, кто предоставляет услуги по размещению и питанию украинцев максимум 120 дней).

Некоторые положения относительно университетов, студентов, преподавателей и исследователей, которые въезжают из Украины, пролонгируют до 30 июня 2024-го. Еще на год продлили действие льготных положений законодательства:

налог на доходы физлиц;

налог на прибыль компаний.

Что планируют изменить для украинцев

Власти начали детально анализировать программу выплат, госпомощи и поддержки для граждан Украины с 1 июля 2024-го по 4 марта 2025-го. Предложения включат в следующую редакцию спецзакона о временной защите украинцев в Польше, который должен заработать во второй половине этого года.

В ближайшие два месяца состоится обсуждение, какие права, программы поддержки и помощи, а также выплаты сохранят для украинцев после 30 июня 2024 года.

По оценкам, бюджетные расходы на реализацию положений спецзакона о помощи для граждан Украины возрастут с 4,3 млрд злотых до 6,165 млрд злотых.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируется предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.

Также мы писали, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев на год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.