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Выплаты беженцам в Польше — какие программы продлят до конца июня

19 февраля 2024 13:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Польше — какие выплаты и льготы продлили до конца июня
Польские злотые в руках. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские беженцы в Польше в рамках принятого в феврале решения о продолжении действия спецзакона о помощи будут получать льготы и выплаты до 30 июня 2024 года. Известно, какие программы поддержки будут действовать еще четыре месяца.

Об этом сообщает uapl.info.

Какие программы продлили до конца июня

В частности, продлят до 30 июня текущего года социальные и семейные выплаты для беженцев, имеющих право на PESEL UKR. Речь идет о таких выплатах:

  • средства в рамках программы Rodzina 800+: 800 злотых на ребенка ежемесячно до совершеннолетия;
  • 12 тыс. злотых на ребенка по программе "Семейный попечительский капитал". Деньги предоставляют на второго и каждого следующего ребенка, возраст которого 12-35 месяцев;
  • деньги по программе Dobry Start (программа 300+) — одноразовая ежегодная помощь детям на школьные принадлежности;
  • семейная помощь малоимущим и дополнительные финансовые выплаты к семейной помощи;
  • единовременная денежная помощь на беременность и роды: так называемая Becikowe — 1 тыс. злотых;
  • попечительская денежная помощь по уходу: zasiłek pielęgnacyjny и świadczenie pielęgnacyjne, спецпомощь по уходу specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • денежная помощь для опекуна;
  • родительская финансовая помощь в 1 тыс. злотых.

Другая помощь для украинцев в 2024-м

Также продлили ряд программ поддержки граждан из Украины со статусом временной защиты в Польше. Тем, кто имеет PESEL UKR, в дальнейшем будут доступны:

  • медицинские услуги системы здравоохранения;
  • право открывать и вести бизнес по нормам, применяемым к полякам;
  • спецправила продления срока законного пребывания беженцев, продления срока действия польских документов и права на въезд и пребывание в Польше;
  • программа 40+ (40 злотых в сутки тем, кто предоставляет услуги по размещению и питанию украинцев максимум 120 дней).

Некоторые положения относительно университетов, студентов, преподавателей и исследователей, которые въезжают из Украины, пролонгируют до 30 июня 2024-го. Еще на год продлили действие льготных положений законодательства:

  • налог на доходы физлиц;
  • налог на прибыль компаний.

Что планируют изменить для украинцев

Власти начали детально анализировать программу выплат, госпомощи и поддержки для граждан Украины с 1 июля 2024-го по 4 марта 2025-го. Предложения включат в следующую редакцию спецзакона о временной защите украинцев в Польше, который должен заработать во второй половине этого года.

В ближайшие два месяца состоится обсуждение, какие права, программы поддержки и помощи, а также выплаты сохранят для украинцев после 30 июня 2024 года.

По оценкам, бюджетные расходы на реализацию положений спецзакона о помощи для граждан Украины возрастут с 4,3 млрд злотых до 6,165 млрд злотых.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируется предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.

Также мы писали, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев на год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.

Польша
финансовая помощь
беженцы
переселенцы
льготы

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