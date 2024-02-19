Біженці у Польщі — які виплати та пільги продовжили до кінця червня

Польські злоті у руках. Фото: Freepik

Українські біженці у Польщі у рамках ухваленого у лютому рішення про продовження дії спецзакону про допомогу отримуватимуть пільги та виплати до 30 червня 2024 року. Відомо, які саме програми підтримки діятимуть ще чотири місяці.

Про це повідомляє uapl.info.

Які програми продовжили до кінця червня

Зокрема, продовжать до 30 червня поточного року соціальні та сімейні виплати для біженців, які мають право на PESEL UKR. Йдеться про такі виплати:

кошти в рамках програми Rodzina 800+: 800 злотих на дитину щомісяця до повноліття;

12 тис. злотих на дитину за програмою "Сімейний опікунський капітал". Гроші надають на другу і кожну наступну дитину, вік якої 12-35 місяців;

гроші за програмою Dobry Start (програма 300+) — одноразова щорічна допомога дітям на шкільне приладдя;

родинна допомога малозабезпеченим та додаткові фінансові виплати до сімейної допомоги;

одноразова грошова допомога на вагітність та пологи: так звана Becikowe — 1 тис. злотих;

опікунська грошова допомога з догляду: zasiłek pielęgnacyjny та świadczenie pielęgnacyjne, спецдопомога з догляду specjalny zasiłek opiekuńczy;

грошова допомога для опікуна;

батьківська фінансова допомога в 1 тис. злотих.

Інша допомога для українців у 2024-му

Також продовжили дію низки програм підтримки громадян з України зі статусом тимчасового захисту в Польщі. Тим, хто має PESEL UKR, надалі будуть доступні:

медичні послуги системи охорони здоров'я;

право відкривати та вести бізнес за нормами, що застосовуються до поляків;

спецправила продовження терміну законного перебування біженців, продовження терміну дії польських документів та права на в'їзд і перебування у Польщі;

програма 40+ (40 злотих на добу тим, хто надає послуги з розміщення та харчування українців максимум упродовж 120 днів).

Деякі положення щодо університетів, студентів, викладачів та дослідників, які в’їжджають з України, пролонгують до 30 червня 2024-го. Ще на рік продовжили дію пільгових положень законодавства:

податок на доходи фізосіб;

податок на прибуток компаній.

Що планують змінити для українців

Влада почала детально аналізувати програму виплат, держдопомоги та підтримки для громадян України з 1 липня 2024-го по 4 березня 2025-го. Пропозиції включать у наступну редакцію спецзакону про тимчасовий захист українців у Польщі, що має запрацювати у другій половині цього року.

У найближчі два місяці відбудеться обговорення, які права, програми підтримки та допомоги, а також виплати збережуть для українців після 30 червня 2024 року.

За оцінками, бюджетні витрати на реалізацію положень спецзакону про допомогу для громадян України зростуть з 4,3 млрд злотих до 6,165 млрд злотих.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році уряд Швеції має намір суттєво розширити підтримку біженців з України. Планують надати номер соціального страхування з доступом до багатьох послуг та значне підвищення матеріальної допомоги.

Також ми писали, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.