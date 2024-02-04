Деньги на реабилитацию военных — где можно получить 10 тыс гривен

Выплаты военным на реабилитацию — в одном городе Украины можно получить 10 тыс. гривен
Защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тыс. гривен.
Об этом сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
Детальнее о выплатах на реабилитацию военным
В Ивано-Франковске военные могут получить помощь по реабилитации и восстановлению. Речь идет об одноразовой выплате в сумме 10 тысяч гривен для военнослужащих, зарегистрированных на территории общины не позднее 31 декабря 2023 года.
Помощь также оказывается защитникам, назначенным на должности в воинской части, расположенной на территории Ивано-Франковской общины. Они могут быть зарегистрированы в населенных пунктах Ивано-Франковской громады в 2024 году и должны подтвердить это выпиской о регистрации места жительства.
"Средства могут получить находившиеся на фронте защитники. Они должны иметь прописку во Франковской общине или справку ВПЛ. Также помощь оказывается Защитникам, которые назначены на должности в воинской части, расположенной на территории Ивано-Франковской громады. Для этого должен быть приказ о назначение" , — говорится в сообщении.
Подать заявление можно в любом местном ЦНАПе. С собой необходимо иметь:
- копии паспорта и идентификационного кода;
- копии справки МСЭК и удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;
- копию удостоверения участника боевых действий;
- копию документа о непосредственном участии в боевых действиях или копию справки о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины;
- выписка из реестра о регистрации места жительства на территории Ивано-Франковской громады или справку ВПЛ;
- выписка из приказа о назначении на должность в воинской части, расположенной на территории громады;
- консультативное заключение лечащего или семейного врача о необходимости в реабилитационном лечении, выданное не позднее чем за 90 дней до подачи заявления;
- или направление на психологическую реабилитацию, выданное КЗ "Дом воина" по форме, утвержденной департаментом социальной политики горсовета;
- реквизиты счета военного в банке.
Что еще нужно знать
Напомним, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты тем, кто пошел защищать Родину, различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.
Мы также сообщали о том, что жители трех регионов Украины могут рассчитывать на денежную помощь до 33 тысяч гривен. Заявки на выплаты принимает представительство "Эстонского совета по делам беженцев" в Украине. Использовать средства можно для восстановления или создания новых источников прибыли.
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