Доплаты, льготы и повышение пенсии — в Раде зарегистрировали законопроект о мотивации к службе

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №11012 о мотивации к военной службе. Документ предлагает ввести новые доплаты и льготы для украинских военнослужащих.

Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в Facebook.

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Дополнительные выплаты военным

Законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы" предлагает введение ряда дополнительных пособий и вознаграждений украинским защитникам. В частности, военнослужащие, проходящие военную службу во время действия военного положения не менее 12 месяцев, из которых не менее 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, будут получать следующее:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5.

А военные, которые во время действия военного положения проходят службу не менее 24 месяцев, из которых не менее 12 месяцев принимают участие в боевых действиях, будут иметь право на:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет с коэффициентом 2.

Прибавки и вознаграждения военным. Источник: facebook.com/kostenko.roman83

Проект закона также предлагает предусмотреть единовременную денежную выплату для тех, кто после 24 февраля 2022 года заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения:

солдатам — 120 тысяч гривен;

сержантам и старшинам — 160 тысяч гривен;

офицерам — 200 тысяч гривен.

Кроме того, для тех, кто имеет право на увольнение со службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья, но решил остаться, предлагается установить ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

Прибавки и вознаграждения военным. Источник: facebook.com/kostenko.roman83

Повышение пенсии и страхование жизни

Законопроект также предлагает установить минимальные размеры пенсий по инвалидности для лиц, получивших инвалидность в результате участия в АТО на востоке Украины, ООС на востоке Украины, а также вооруженной российской агрессии против Украины:

I группа — 25 тысяч гривен;

II группа — 20 тысяч гривен;

III группа — 15,6 тысяч гривен.

Военнослужащие, отслужившие не менее 36 месяцев, из них — не менее 12 месяцев в боевых действиях, а также освобожденные из плена получат пожизненное страхование жизни и здоровья за счет государственных средств в частных учреждениях. Страхование будет распространяться и на их семьи.

Пенсии и страхование военным. Источник: facebook.com/kostenko.roman83

Что еще нужно знать

Напомним, что законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы" предлагает установление выплат за уничтожение или захват вражеской техники. Финансовое вознаграждение предусмотрено не только украинским военным, но и полицейским особого назначения.

Мы также писали о том, что военные, увольняемые со службы в Украине, имеют право на определенное денежное довольствие. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.