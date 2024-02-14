Доплати, пільги та підвищення пенсії — у Раді зареєстрували законопроєкт про мотивацію до служби

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №11012 про мотивацію до військової служби. Документ пропонує зокрема запровадити нові доплати та пільги для українських військовослужбовців.

Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у Facebook.

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Додаткові виплати військовим

Законопроєктом "Про внесення змін до кількох законодавчих актів України, що стосуються мотивації військової служби" пропонується запровадження низки додаткових допомог і винагород українським захисникам. Зокрема, військовослужбовці, які проходять військову службу під час дії воєнного стану щонайменше 12 місяців, з яких щонайменше 6 місяців беруть участь у бойових діях, отримуватимуть наступне:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років з коефіцієнтом 1,5.

А військові, які під час дії воєнного стану проходять службу щонайменше 24 місяці, з яких щонайменше 12 місяців беруть участь у бойових діях, матимуть право на:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 2.

Надбавки та винагороди військовим. Джерело: facebook.com/kostenko.roman83

Проєкт закону також пропонує передбачити одноразову грошову виплату для тих, хто після 24 лютого 2022 року уклав або подовжив контракт про проходження служби на строк не менше ніж 3 роки або до закінчення воєнного стану:

солдатам — 120 тисяч гривень;

сержантам і старшинам — 160 тисяч гривень;

офіцерам — 200 тисяч гривень.

Крім того, для тих, хто має право на звільнення зі служби за сімейними обставинами або за станом здоров'я, але вирішив залишитися, пропонується встановити щомісячну додаткову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень.

Надбавки та винагороди військовим. Джерело: facebook.com/kostenko.roman83

Підвищення пенсії та страхування життя

Законопроєкт також пропонує встановити мінімальні розміри пенсій по інвалідності для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО на сході України, ООС на сході України, а також збройної російської агресії проти України:

I група — 25 тисяч гривень;

II група — 20 тисяч гривень;

III група — 15,6 тисяч гривень.

Військовослужбовці, які відслужили щонайменше 36 місяців, з них — щонайменше 12 місяців у бойових діях, а також для звільнені з полону отримають довічне страхування життя і здоров'я за рахунок державних коштів у приватних установах. Страхування буде поширюватись також і на їхні родини.

Пенсії та страхування вйськовим. Джерело: facebook.com/kostenko.roman83

Що ще треба знати

Нагадаємо, що законопроєкт "Про внесення змін до кількох законодавчих актів України, що стосуються мотивації військової служби" пропонує встановлення виплат за знищення або захоплення ворожої техніки. Фінансова винагорода передбачена не лише українським військовим, а й поліцейським особливого призначення.

Ми також писали про те, що військові, які звільняються зі служби в Україні, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.