Зарплаты в Германии — какие минимальные ставки получают беженцы в 2024 году

Европейская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году в Германии значительно повысилась минимальная заработная плата по сравнению с предыдущими годами. Именно такие ставки гарантируют минимальные выплаты для украинских беженцев.

Об этом сообщает Ukrainian in Germany.de.

Читайте также:

"Минималка" в Германии в 2024 году

Как отмечается, повышение уровня минимальной оплаты труда в Германии произошло в связи с ростом инфляции и стоимости жизни. Правительство страны пытается реагировать на потребности рынка труда и стремится обеспечить социальную устойчивость.

По данным Евростата, в этом году уровень минимальной зарплаты в Германии таков:

за час работы — 12,41 евро;

минимальная оплата — 2054 евро.

Для сравнения — в предыдущие годы минимальная зарплата была на таком уровне

в 2023-м за час — 12 евро;

в 2022-м — 9,82/10,45 евро.

В то же время власти планируют повысить "минималку" в 2025 году до 12,82 евро в час.

Однако в ряде секторов минимальная зарплата повысится в течение года. В частности, ставки станут следующие для:

временной занятости — 13,50 евро (с 1 января по 31 марта 2024-го);

педагогического персонала — 18,58 евро (до 31 декабря 2024-го);

уборка зданий — 13,50 евро (до 31 декабря 2024 года);

помощников медсестер — 15,50 евро (с 1 мая 2024-го);

квалифицированных медсестер — 16,50 евро (с 1 мая 2024-го);

покраска и лакировка (для неквалифицированных работников) — 14,50 евро (до 31 декабря 2024-го).

В то же время, профсоюзы настаивают на повышении минимальных зарплат не менее 13,50 евро, чтобы обеспечить работникам достойные условия жизни.

Кто не имеет права на "минималку"

Право на минимальную зарплату в Германии имеют те, кому выше 18 лет, и не учатся.

Не имеют права на минимальную ставку оплаты труда следующие категории работников: практиканты, стажеры, волонтеры, долгосрочные безработные в первые шесть месяцев трудоустройства.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в ряде стран Европейского Союза (ЕС) заработали новые правила поддержки беженцев из Украины. Находиться за границей стало сложнее, ведь теперь получают сниженный размер выплат и усложнились правила проживания.

Также мы писали, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев в год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.