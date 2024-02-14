Зарплаты в Германии — какие минимальные ставки получают беженцы в 2024 году

Зарплата в Германии — как выросли минимальные ставки в 2024 году
В 2024 году в Германии значительно повысилась минимальная заработная плата по сравнению с предыдущими годами. Именно такие ставки гарантируют минимальные выплаты для украинских беженцев.
Об этом сообщает Ukrainian in Germany.de.
"Минималка" в Германии в 2024 году
Как отмечается, повышение уровня минимальной оплаты труда в Германии произошло в связи с ростом инфляции и стоимости жизни. Правительство страны пытается реагировать на потребности рынка труда и стремится обеспечить социальную устойчивость.
По данным Евростата, в этом году уровень минимальной зарплаты в Германии таков:
- за час работы — 12,41 евро;
- минимальная оплата — 2054 евро.
Для сравнения — в предыдущие годы минимальная зарплата была на таком уровне
- в 2023-м за час — 12 евро;
- в 2022-м — 9,82/10,45 евро.
В то же время власти планируют повысить "минималку" в 2025 году до 12,82 евро в час.
Однако в ряде секторов минимальная зарплата повысится в течение года. В частности, ставки станут следующие для:
- временной занятости — 13,50 евро (с 1 января по 31 марта 2024-го);
- педагогического персонала — 18,58 евро (до 31 декабря 2024-го);
- уборка зданий — 13,50 евро (до 31 декабря 2024 года);
- помощников медсестер — 15,50 евро (с 1 мая 2024-го);
- квалифицированных медсестер — 16,50 евро (с 1 мая 2024-го);
- покраска и лакировка (для неквалифицированных работников) — 14,50 евро (до 31 декабря 2024-го).
В то же время, профсоюзы настаивают на повышении минимальных зарплат не менее 13,50 евро, чтобы обеспечить работникам достойные условия жизни.
Кто не имеет права на "минималку"
Право на минимальную зарплату в Германии имеют те, кому выше 18 лет, и не учатся.
Не имеют права на минимальную ставку оплаты труда следующие категории работников: практиканты, стажеры, волонтеры, долгосрочные безработные в первые шесть месяцев трудоустройства.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году в ряде стран Европейского Союза (ЕС) заработали новые правила поддержки беженцев из Украины. Находиться за границей стало сложнее, ведь теперь получают сниженный размер выплат и усложнились правила проживания.
Также мы писали, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев в год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.
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