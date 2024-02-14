Зарплати у Німеччині — які мінімальні ставки отримують біженці у 2024 році

Європейська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році у Німеччині значно підвищилась мінімальна заробітна плата проти попередніх років. Саме такі ставки є гарантією мінімальних виплат для українських біженців.

Про це повідомляє Ukrainian in Germany.de.

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"Мінімалка" у Німеччині у 2024 році

Як зазначається, збільшення рівня мінімальної оплати праці у Німеччині відбулося у зв'язку зі зростанням інфляції та вартості життя. Уряд країни намагається реагувати на потреби ринку праці та прагне забезпечити соціальну стабільність.

За даними Євростату, цьогоріч рівень мінімальної зарплати в Німеччині такий:

за годину роботи — 12,41 євро;

мінімальна оплата — 2054 євро.

Для порівняння — у попередні роки мінімальна зарплата була на такому рівні

у 2023-му за годину — 12 євро;

у 2022-му — 9,82/10,45 євро.

Водночас, влада планує підвищити "мінімалку" у 2025 році до 12,82 євро на годину.

Проте у низці секторів мінімальна зарплата підвищиться протягом року. Зокрема, ставки стануть такі для:

тимчасової зайнятості — 13,50 євро (з 1 січня до 31 березня 2024-го);

педагогічного персоналу — 18,58 євро (до 31 грудня 2024-го);

прибирання будівель — 13,50 євро (до 31 грудня 2024 року);

помічників медсестер — 15,50 євро (з 1 травня 2024-го);

кваліфікованих медсестер — 16,50 євро (з 1 травня 2024-го);

фарбування та лакування (для некваліфікованих працівників) — 14,50 євро (до 31 грудня 2024-го).

Водночас, профспілки наполягають на підвищенні мінімальних зарплат щонайменше до 13,50 євро, щоб забезпечити працівникам гідні умови життя.

Хто не має права на "мінімалку"

Право на мінімальну зарплату у Німеччині мають люди з 18 років, які не навчаються.

Не мають права на мінімальну ставку оплати праці такі категорії працівників: практиканти, стажери, волонтери, довгострокові безробітні у перші шість місяців працевлаштування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році у кількох країнах Європейського Союзу (ЄС) запрацювали нові правила підтримки біженців з України. Перебувати українцям за кордоном стало складніше, адже тепер отримують знижений розмір виплат та ускладнились правила проживання.

Також ми писали, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.