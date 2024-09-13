Какие зарплаты получают украинские чиновники — что известно

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза больше официальной средней зарплаты по Украине. При этом отсутствует четкая зависимость между уровнем зарплат и количеством заполненных вакансий в государственных ведомствах.

Об этом сообщает "Економічна правда" со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

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К 2024 году фактическое количество государственных служащих в центральных органах власти, которое определяет Кабинет министров, составляло 110 тысяч человек, тогда как по штатным расписаниям их должно быть 147 тысяч.

Несмотря на недоукомплектованность, в бюджете предусматривались средства на оплату труда всех 147 тысяч работников, включая премии и бонусы. В результате этого основной оклад государственных служащих составлял в среднем 30% от общих выплат, а остальные 70% — это премии и бонусы.

С начала 2024 года правительство реализовало реформу, изменившую структуру оплаты труда в центральных органах власти. Теперь оклад составляет 70% от общей зарплаты и является более или менее равным для одинаковых должностей в разных органах власти, тогда как премии не превышают 30%.

Эта реформа привела к сокращению штатной предельной численности кадров, и с апреля количество незаполненных вакансий уменьшилось с 25% до 14%. Анализируя данные Минфина после проведения реформы, издание отметило, что проблема низких зарплат чиновников является мифом.

"В июле средняя зарплата в центральных органах власти (ЦОО) превысила 50 тыс. грн. Это в 2,5 раза выше, чем официальная средняя в стране. Если брать только уровни специалистов, то средняя зарплата за полгода выросла в полтора раза — до 40 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Где больше выросли зарплаты

Больше всего чиновников с высокими зарплатами работает в Министерстве экономики. С начала года средняя зарплата работника этого ведомства выросла с 38 до 77 тысяч гривен.

Также за 2024 год средняя зарплата превысила 50 тысяч гривен в следующих министерствах:

Министерство цифровой трансформации (Минцифры);

Министерство юстиции (Минюст);

Министерство денег (Минфин).

Что еще нужно знать

Напомним, по итогам августа в Украине выросли зарплаты и количество вакансий, в том числе и в Харьковской области, которая возвращается в пятерку регионов-лидеров. Работодатели разместили в последний месяц лета рекордное с начала полномасштабного вторжения количество вакансий.

Мы также писали, что в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета отметили важность принятия законопроекта, предусматривающего внесение изменений в государственный бюджет, во втором чтении. Если этого не сделать вовремя, уже с 20 сентября Министерство обороны не сможет осуществить выплаты в полной мере на военные расходы.