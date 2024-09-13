Які зарплати отримують українські чиновники — що відомо

Гроші в руках. Фото: УНІАН

У липні 2024 року середня зарплата в центральних органах влади перевищила 50 тисяч гривень, що в 2,5 раза більше за офіційну середню зарплату по Україні. При цьому спостерігається відсутність чіткої залежності між рівнем зарплат і кількістю заповнених вакансій у державних відомствах.

Про це розповідає "Економічна правда" з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

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Детальніше про зарплати чиновникам

До 2024 року фактична кількість державних службовців у центральних органах влади, яку визначає Кабінет міністрів, становила 110 тисяч осіб, тоді як за штатними розписами їх мало б бути 147 тисяч.

Попри недоукомплектованість, у бюджеті передбачали кошти на оплату праці всіх 147 тисяч працівників, включаючи премії та бонуси. Внаслідок цього основний оклад державних службовців складав у середньому 30% від загальних виплат, а решта 70% — це премії та бонуси.

З початку 2024 року уряд реалізував реформу, яка змінила структуру оплати праці в центральних органах влади. Тепер оклад становить 70% від загальної зарплати і є більш-менш рівним для однакових посад у різних органах влади, тоді як премії не перевищують 30%.

Ця реформа призвела до скорочення штатної граничної чисельності кадрів, і з квітня кількість незаповнених вакансій зменшилася з 25% до 14%. Аналізуючи дані Мінфіну після впровадження реформи, видання зазначило, що проблема низьких зарплат чиновників є міфом.

"У липні середня зарплата в центральних органах влади (ЦОВ) перевищила 50 тис. грн. Це у 2,5 раза вище, ніж офіційна середня в країні. Якщо брати лише рівні спеціалістів, то середня зарплата за пів року зросла в півтора раза — до 40 тис. грн", — йдеться в повідомленні.

Де найбільше зросли зарплати

Найбільша кількість чиновників з високими зарплатами працює у Міністерстві економіки. З початку року середня зарплата працівника цього відомства зросла з 38 до 77 тисяч гривень.

Також за 2024 рік середня зарплата перевищила 50 тисяч гривень у таких міністерствах:

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри);

Міністерство юстиції (Мін'юст);

Міністерство фінансів (Мінфін).

Що ще треба знати

Нагадаємо, за підсумками серпня в Україні зросли зарплати та кількості вакансій, зокрема й на Харківщині, яка повертається до п’ятірки регіонів-лідерів. Роботодавці розмістили в останній місяць літа рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій.

Ми також писали, що у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету наголосили на важливості ухвалення законопроєкту, що передбачає внесення змін до державного бюджету, у другому читанні. Якщо цього не зробити вчасно, вже з 20 вересня Міністерство оборони не зможе здійснити виплати повною мірою на військові видатки.