Ипотека по программе єОселя — кто и где больше всего получил кредитов

Ключи от квартиры. Фото: freepik

В Украине за почти два года действия программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" граждане оформили более 11 тыс. кредитов суммарно на 17,67 млрд гривен. В целом ежемесячное среднее количество кредитов выросло в 1,6 раза.

Об этом сообщают аналитики Opendatabot.

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Популярность программы єОселя

По информации экспертов, популярность программы "єОселя" растет. Около половины льготных ипотек украинцы оформили в 2024 году: выдают по 800 кредитов ежемесячно, а в прошлом — по 490 кредитов. Так, за первое полугодие банки предоставили 4,84 тыс. кредитов или 43%.

Выросла средняя сумма кредита: в 2023 году составила 1,5 млн гривен, в 2024-м — 1,7 млн гривен.

"Апрель 2024 стал рекордным месяцем за весь период существования программы — было выдано 1 008 кредитов", — отмечают аналитики.

Наибольший спрос фиксируют на вторичном рынке недвижимости.

Кому больше всего выдают кредитов

В целом наибольший средний размер кредита в этом году получили ученые — 1,83 млн гривен, а наименьший — педагоги: 1,43 млн гривен.

Наибольшее количество кредитов оформили военнослужащие — 3,229 тыс. (29%) и полицейские — 2,43 тыс. (22%). С августа прошлого года программа льготной ипотеки была распространена на всех граждан. С тех пор эта категория значительно возросла: с 16% в 2023-м до 25,5% в 2024-м.

Педагоги получили 989 кредитов (8,9%), медики — 938 (8,4%) сотрудники ГСЧС — 610 (5,5%), ученые — 219 (2,0%), ВПЛ — 206 (1,8%), другие силовые структуры — 188 (1,7%), ветераны — 171 (1,5%).

Графика. Источник: Опендатабот

Регионы, где больше всего выдают ипотеку єОселя

Доля оформленной в ипотеку недвижимости на вторичном рынке составляет 72% или 7,99 тыс., от застройщика выдали 2,8 тыс. кредитов. На первичном рынке — 3% или 370 кредитов.

Около половины оформленных кредитов пришлось на Киев и область: 18% (2,05 тыс. кредитов) и 27% (3,01 тыс. кредитов) соответственно. В списке популярных регионов:

Львовская область — 641 кредит;

Одесская — 541 кредит;

Винницкая — 524 кредита.

Графика. Источник: Опендатабот

Какие банки чаще всего выдают кредиты

В 2024 году лидером по среднему размеру выданных кредитов в 2,54 млн гривен стал банк "Кредит Днепр", присоединившийся к программе во втором квартале этого года. Он выдал 37 кредитов суммарно 94 млн гривен.

Большие средние размеры кредитов фиксируют в Укрэксимбанке (2,13 млн гривен), Сэнс Банке (1,97 млн гривен) и Скай банке (1,94 млн гривен).

Графика. Источник: Опендатабот

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине нередко сдают недвижимость в аренду без официального оформления. Это позволяет получать пассивный доход, минуя уплату налогов. Однако подобные действия могут привести к серьезным последствиям.

Также мы сообщали, что в последние месяцы аренда квартир в большинстве регионов Украины растет, за исключением прифронтовых областей. Наибольшее увеличение цен на аренду квартир в июне наблюдалось в Киевской области.