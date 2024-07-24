Іпотека за програмою єОселя — хто і де найбільше отримав кредитів

Ключі від квартири. Фото: freepik

В Україні за майже два роки дії програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" громадяни оформили понад 11 тис. кредитів сумарно на 17,67 млрд гривень. Загалом щомісячна середня кількість кредитів зросла у 1,6 раза.

Про це повідомляють аналітики Opendatabot.

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Популярність програми єОселя

За інформацією експертів, популярність програми "єОселя" зростає. Близько половини пільгових іпотек українці оформили у 2024 році: видають по 800 кредитів щомісячно, а торік — по 490 кредитів. Так, за перше півріччя банки надали 4,84 тис. кредитів або 43%.

Зросла середня сума кредиту: у 2023 році становила 1,5 млн гривень, у 2024-му — 1,7 млн гривень.

"Квітень 2024 року став рекордним місяцем за весь період існування програми — було видано 1 008 кредитів", — зазначають аналітики.

Найбільший попит фіксують на вторинному ринку нерухомості.

Кому найбільше видають кредитів єОселя

Загалом найбільший середній розмір кредиту цьогоріч отримали науковці — 1,83 млн гривень, а найменший — педагоги: 1,43 млн гривень.

Найбільшу кількість кредитів оформили військовослужбовці — 3,229 тис. (29%) та поліцейські — 2,43 тис. (22%). З серпня минулого року програму пільгової іпотеки поширили на всіх громадян. Відтоді ця категорія значно зросла: з 16% — у 2023-му до 25,5% — у 2024-му.

Педагоги отримали 989 кредитів (8,9%), медики — 938 (8,4%) співробітники ДСНС — 610 (5,5%), науковці — 219 (2,0%), ВПО — 206 (1,8%), інші силові структури — 188 (1,7%), ветерани — 171 (1,5%).

Графіка. Джерело: Опендатабот

Регіони, де найбільше видають іпотеку єОселя

Частка оформленої в іпотеку нерухомості на вторинному ринку становить 72% або 7,99 тис. Від забудовника видали 2,8 тис. кредитів. На первинному ринку — 3% або 370 кредитів.

Близько половини оформлених кредитів припало на Київ та область: 18% (2,05 тис. кредитів) та 27% (3,01 тис. кредитів) відповідно. У списку популярних регіонів:

Львівська область — 641 кредит;

Одеська — 541 кредит;

Вінницька — 524 кредити.

Графіка. Джерело: Опендатабот

Які банки найчастіше видають кредити

У 2024 році лідером за середнім розміром виданих кредитів у 2,54 млн гривень став банк "Кредит Дніпро", який приєднався до програми у другому кварталі цього року. Він видав 37 кредитів сумарно на 94 млн гривень.

Великі середні розміри кредитів фіксують в Укрексімбанку (2,13 млн гривень), Сенс Банку (1,97 млн гривень) та Скай банку (1,94 млн гривень).

Графіка. Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні нерідко здають нерухомість в оренду без офіційного оформлення. Це дозволяє отримувати пасивний дохід, оминаючи сплату податків. Однак подібні дії можуть призвести до серйозних наслідків.

Також ми повідомляли, що за останні місяці оренда квартир у більшості регіонів України зростає, за винятком прифронтових областей. Найбільше підвищення цін на оренду квартир у червні спостерігалося в Київській області.