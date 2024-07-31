В Украине можно получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг — кто имеет право

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые пенсионеры в Украине могут быть освобождены от оплаты за коммунальные услуги. Это связано с их профессиональной деятельностью.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кто из пенсионеров может получить 100% скидку на оплату коммуналки

Пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности и оставшиеся там проживать после ухода на пенсию, имеют право на полную компенсацию за оплату коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.

Речь идет о следующих профессиях:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Как получить льготы

Для получения этой льготы необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и занимать этот пост на момент выхода на пенсию.

Важно отметить, что льгота предоставляется только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, которая составляет 4 240 гривен.

Эта скидка действует в течение 12 месяцев после подачи заявления с конечным сроком до конца текущего года. Право на эту скидку имеет только пенсионер.

Что еще нужно знать

Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.

Мы также писали, что украинцы за время полномасштабной войны существенно накопили долги за жилищно-коммунальные услуги. По данным Единого реестра должников, их увеличилось на треть.