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Скидка 100% на коммуналку с 1 августа — кто может получить льготы на ЖКУ в Украине

31 июля 2024 16:43
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине можно получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг — кто имеет право
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Некоторые пенсионеры в Украине могут быть освобождены от оплаты за коммунальные услуги. Это связано с их профессиональной деятельностью.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности и оставшиеся там проживать после ухода на пенсию, имеют право на полную компенсацию за оплату коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.

Речь идет о следующих профессиях:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев, библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Как получить льготы

Для получения этой льготы необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и занимать этот пост на момент выхода на пенсию.

Важно отметить, что льгота предоставляется только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, которая составляет 4 240 гривен.

Эта скидка действует в течение 12 месяцев после подачи заявления с конечным сроком до конца текущего года. Право на эту скидку имеет только пенсионер.

Что еще нужно знать

Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.

Мы также писали, что украинцы за время полномасштабной войны существенно накопили долги за жилищно-коммунальные услуги. По данным Единого реестра должников, их увеличилось на треть.

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