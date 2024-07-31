В Украине можно получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг — кто имеет право

Скидка 100% на коммуналку с 1 августа — кто может получить льготы на ЖКУ в Украине
Некоторые пенсионеры в Украине могут быть освобождены от оплаты за коммунальные услуги. Это связано с их профессиональной деятельностью.
Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто из пенсионеров может получить 100% скидку на оплату коммуналки
Пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности и оставшиеся там проживать после ухода на пенсию, имеют право на полную компенсацию за оплату коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.
Речь идет о следующих профессиях:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Как получить льготы
Для получения этой льготы необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и занимать этот пост на момент выхода на пенсию.
Важно отметить, что льгота предоставляется только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, которая составляет 4 240 гривен.
Эта скидка действует в течение 12 месяцев после подачи заявления с конечным сроком до конца текущего года. Право на эту скидку имеет только пенсионер.
Что еще нужно знать
Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.
Мы также писали, что украинцы за время полномасштабной войны существенно накопили долги за жилищно-коммунальные услуги. По данным Единого реестра должников, их увеличилось на треть.
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