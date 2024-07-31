В Україні можна отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг — хто має право

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі пенсіонери в Україні можуть бути звільнені від сплати за комунальні послуги. Це пов'язано з їх професійною діяльністю.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Пенсіонери, які працювали за певними професіями в сільській місцевості і залишилися там проживати після виходу на пенсію, мають право на повну компенсацію за оплату комунальних послуг, придбання палива та скрапленого газу в межах встановлених норм.

Йдеться про такі професії:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Як можна отримати пільги

Для отримання цієї пільги необхідно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи та займати цю посаду на момент виходу на пенсію.

Важливо зазначити, що пільга надається лише за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, що становить 4 240 гривень.

Ця знижка діє протягом 12 місяців після подання заяви, з кінцевим терміном до кінця поточного року. Право на цю знижку має лише пенсіонер.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.

Ми також писали, що українці за час повномасштабної війни суттєво накопичили боргів за житлово-комунальні послуги. За даними Єдиного реєстру боржників, їх побільшало на третину.