Какие зарплаты у руководителей НБУ, Приватбанка, Ощада и других банков Украины

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Каждый год финучреждения и их руководители подводят итоги работы, в том числе личные. В начале 2024 года публичные отчеты о зарплатах и ​​вознаграждениях подали руководители госбанков и члены их наблюдательных советов.

О том, сколько заработали топы украинских финучреждений, рассказали на портале "Минфин".

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Зарплаты руководителя Нацбанка Украины и его заместителей

Согласно годовой декларации председателя правления Национального банка Украины, Андрей Пышный в 2023 году получил 7,5 млн гривен. В среднем это 628,9 тыс. гривен в месяц.

"Это без дополнительных выплат в виде взносов в негосударственный пенсионный фонд регулятора (200,8 тыс. грн) и дополнительное благо (11,96 тыс. грн). На начало 2024 года у Пышного накопилось на счету в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде Нацбанка 257, 4 тыс. грн" , — сообщают представители "Минфина".

Зарплатные выплаты председателя не изменялись с 2022 года, когда Пышный задекларировал нацбанковскую зарплату всего на 1,5 млн грн. Но надо помнить, что его официально назначили в НБУ всего 7 октября, и он проработал там менее трех месяцев.

В ответ на официальный запрос "Минфина" в НБУ сообщили, что после полномасштабного вторжения не меняли зарплатную сетку не только для Андрея Пышного, но и для всей верхушки регулятора. В 2024 году, в том числе.

"За последние 5 лет со дня запроса издания Минфин размер вознаграждения членов Совета НБУ и заработной платы главы Нацбанка и его заместителей пересматривался дважды в сторону увеличения. С начала действия военного положения размер заработной платы главы Национального банка, его заместителей и, соответственно, членов Совета НБУ не менялся. Пока что не принималось решение о пересмотре размера заработной платы главы Национального банка и его заместителей, соответственно, и вознаграждения членов Совета Нацбанка в 2024 году", — говорится в ответе "Минфину".

Заместители главы НБУ декларации за 2023 год на НАПК не публиковали, однако, можно изучить предварительные отчеты (ведь регулятор не менял их оклады во время великой войны):

Первый заместитель председателя Екатерина Рожкова — 6,06 млн грн за 2022 год, 504,8 тыс. грн в среднем в месяц;

— 6,06 млн грн за 2022 год, 504,8 тыс. грн в среднем в месяц; заместитель председателя Юрий Гелетий — 5,9 млн грн за 2022 год, 492,1 тыс. грн/мес.;

— 5,9 млн грн за 2022 год, 492,1 тыс. грн/мес.; заместитель председателя Ярослав Матузко — 5,8 млн грн за 2022 год, 482,9 тыс. грн/мес.;

— 5,8 млн грн за 2022 год, 482,9 тыс. грн/мес.; заместитель председателя Сергей Николайчук — 5,8 млн грн за 2022 год, 482,6 тыс. грн/мес.;

— 5,8 млн грн за 2022 год, 482,6 тыс. грн/мес.; заместитель председателя Дмитрий Олейник — 1,1 млн грн за 2 месяца и 4 рабочих дня 2022 года, 500,6 тыс. грн/мес.;

— 1,1 млн грн за 2 месяца и 4 рабочих дня 2022 года, 500,6 тыс. грн/мес.; заместитель председателя Алексей Шабан — 5,95 млн грн за 2022 год, 496,1 тыс. грн/мес.

Данные взяты из отчетов должностных лиц на НАПК и представлены в той же последовательности, что и на сайте НБУ.

Зарплаты членов Совета НБУ

Согласно действующему законодательству, Совет Нацбанка должен состоять из девяти человек: по четыре назначают Верховная Рада и Президент, а глава НБУ входит туда автоматически. Однако в Раде работают только шестеро, и там нет головы. Многие члены Совета успели подать в НАПК декларацию за 2023 год, хотя и не все. Выплаты от НБУ называются не "зарплатой", а "вознаграждением". Следовательно, выплаты членам Совета составляют:

Анатолий Барсуков — 3,3 млн грн за 2023 год, 274,9 тыс. грн в среднем в месяц;

— 3,3 млн грн за 2023 год, 274,9 тыс. грн в среднем в месяц; Игорь Веремий — 1,7 млн ​​грн за чуть более 6 месяцев 2022 года, 275 тыс. грн/мес.;

— 1,7 млн ​​грн за чуть более 6 месяцев 2022 года, 275 тыс. грн/мес.; Василий Горбаль — 3,3 млн грн за 2022 год, 274,9 тыс. грн/мес.;

— 3,3 млн грн за 2022 год, 274,9 тыс. грн/мес.; Андрей Пышный — 7,5 млн грн за 2023 год, 628,9 тыс. грн/мес.;

— 7,5 млн грн за 2023 год, 628,9 тыс. грн/мес.; Василий Фурман — 3,3 млн грн за 2023 год, 273,8 тыс. грн/мес.;

— 3,3 млн грн за 2023 год, 273,8 тыс. грн/мес.; Елена Щербакова — 3,3 млн грн за 2023 год, 274,9 тыс. грн/мес.

У всех членов Совета есть другие доходы, кроме выплат Нацбанка: кто-то за предоставление имущества в аренду, кто-то — пенсию, как Анатолий Барсуков (289 тыс. грн), а кто-то получает проценты от ОВГЗ.

Если не считаться с Андреем Пышным, который также возглавляет правление, можно считать средний размер вознаграждения в Совете примерно равным. А учитывая выплаты Андрею Пышному, расходы на Совет могут повышаться.

В НБУ объяснили, что размер ежемесячного вознаграждения члену Совета Национального банка может достигать 50% оклада члена правления/председателя правления.

"Размер вознаграждения членов Совета НБУ определен законом "О Национальном банке Украины". Согласно его статье 10, ежемесячное вознаграждение члена Совета НБУ составляет 50 процентов максимального размера должностного оклада члена правления Национального банка (председателя НБУ). Соответственно, размер вознаграждения членов Совета НБУ меняется в случае изменения размера должностного оклада председателя Национального банка. Других составляющих вознаграждения для членов Совета Нацбанка не предусмотрено. Выплата вознаграждения членам Совета производится ежемесячно, в соответствии с установленным Национальным банком порядка", — говорится в официальном ответе НБУ.

Зарплаты руководства Ощадбанка

Размеры зарплат/вознаграждений своего правления и наблюдательного совета госбанки Украины обязаны публиковать в своей отчетности на сайтах и ​​делают это ежемесячно. Это публичная информация.

Например, из отчета Ощадбанка за декабрь 2023 года видно, что 8 членам правления, включая председателя, выплачены зарплаты на общую сумму 5,1 млн грн до налогообложения. Годового отчета за 2023 год пока нет, но уже понятно, что общие расходы превысят 60 млн грн.

В предыдущие годы общие зарплатные расходы (до налогообложения) на правление изменялись следующим образом:

2021 год — 67,3 млн грн;

2022 год — 54,8 млн грн.

Самая большая зарплата у председателя правления Сергея Наумова — 1,17 млн ​​грн. Если отсюда забрать налоговые вычеты (229,5 тыс. грн), то "чистыми" выходит 941,6 тыс. грн/мес.

Вознаграждения членам правления Ощадбанка за декабрь 2023 года. Источник: Минфин

Зарплаты руководства в Ощадбанке постоянно меняются. Например, главе Наумову больше всего насчитали в июле 2023-го — 1,4 млн грн (в налоги) и меньше всего в августе — 680,2 тыс. грн, но это, скорее всего, связано с выплатой отпускных. Среднемесячное начисление ему составляет около 1,05 млн грн.

Максимальная зарплата члена правления/заместителя председателя Ощада за 2023 год составила 740-750 тыс. грн/мес., а минимальная — 300-450 тыс. грн/мес.

В комментарии пресс-служба Ощада пояснила, что размер вознаграждения наблюдательному совету не зависит от результатов текущей деятельности структуры. А решение о выплатах членам НР принимает Кабмин — высший орган управления госбанка.

Зарплаты руководителей ПриватБанка

Утверждение зарплат правительством применяется ко всем госбанкам. Но выплаты, например, правлению и наблюдательному совету ПриватБанка превышают платежи сбербанковцам, что подтверждается их текущей отчетностью.

Председателю правления Привата Герхарду Бешу в декабре 2023 года насчитали зарплаты на 1,9 млн грн до налогообложения. Двум его заместителям — по 1,6 млн грн, еще трем - по 1,2-1,3 млн грн каждому, и двум — по 1,1 млн грн. Меньше миллиона не выписали никому.

Вознаграждения членам правления ПриватБанка за декабрь 2023 года. Источник: Минфин

Больше руководству ПриватБанка платили только в январе 2023 года, когда оплачивали отпуска, и председателю выписали зарплату на 3,2 млн грн (до налогообложения). Как правило, последний месяц года самый "хлебный" по выплатам. Но если смотреть всего за 2023 год, то видно, что председатель правления ни разу не получил меньше миллиона гривен, а средняя зарплата заместителя председателя варьировалась в рамках 600-900 тыс. грн/мес., члена правления — 400-600 тыс. грн/ мес.

Наблюдательный совет Привата в декабре 2023 года также получил больше обычного. Два члена по 583,8 тыс. грн/мес., остальные семь — по 1,2 млн грн до налогообложения.

Вознаграждения членам правления ПриватБанка за декабрь 2023 года. Источник: Минфин

Зарплаты руководителей Укресимбанка

Председателю правления Укрексимбанка Сергею Ермакову в декабре 2023 года насчитали зарплату в размере 1,2 млн грн до уплаты налогов. Сейчас в правлении банка три человека: двое получают 713,5-798 тыс. грн, еще один — 1,3 млн грн (больше, чем председатель). Такой порядок зарплат действовал с сентября по декабрь прошлого года. Только в апреле и августе начисления председателю были меньше миллиона (812 тыс. грн и 928 тыс. грн соответственно).

Вознаграждения членам правления Укресиманка за декабрь 2023 года. Источник: Минфин

В январе-августе 2023 года в правлении Ексима было на одного человека больше, а в феврале даже на двоих работали шестеро. Тогда члены правления получали в среднем от 600 тыс. грн до 1 млн грн, с отдельными исключениями в летние месяцы, что, скорее всего, было связано с отпусками.

Динамика зарплат правлению Укрексимбанка выглядит так:

2021 год (октябрь-декабрь) — 9,3 млн грн;

2022 год — 49,3 млн грн;

2023 год — 53,9 млн грн.

Если перевести три месяца 2021 года в год, то можно выйти на общий объем 32,7 млн грн.

Зарплаты руководителей Укргазбанка

Исполняющему обязанности председателя правления Укргазбанка Родиону Морозову в декабре-2023 насчитали зарплату в размере 870 тыс. грн (до налогообложения). Эту сумму руководитель получал почти весь год, кроме первых месяцев: в январе вознаграждение составило "скромные" 479,1 тыс. грн., в феврале — уже 1,7 млн ​​грн, а в марте — 761,3 тыс. грн.

Разбег месячных зарплат членов правления Укргазбанка широк — от 550 тыс. грн до 1,1 млн грн. Иногда члены правления получали больше своего председателя — в 2023-м это было в марте и декабре.

Вознаграждения членам правления Укргазбанка. Источник: Минфин

В Укргазбанке есть профсоюз, в который регулярно собираются взносы, но также из него часто выплачивается материальная помощь. Ее размер может исчисляться несколькими тысячами гривен, а может достигать более 3 млн грн.

Также в начале 2023 года члены правления Укргаза получали компенсации расходов на период военного положения в связи с временным перемещением (расходы на оплату жилья, суточные и т.п.), размер которых исчислялся 100-250 тыс. грн, а за год достиг 400-600 тыс. грн.

Наблюдательный совет Укргазбанка в прошлом году не простаивал ни одного месяца, и его членам втрое подняли размер ежемесячного вознаграждения. В январе-апреле члены получали по 125,6 тыс. грн/мес., а председатель — 148,4 тыс. грн (до налогообложения). В мае лицам, входящим в НР, заплатили 367-377 тыс. грн, а в июне ежемесячную выплату повысили до 402,3 тыс. грн. С августа по ноябрь 2023 года зафиксировались два стандарта вознаграждения: председателю НР — 475,4 тыс. грн/мес., остальным членам — по 402,3 тыс. грн/мес.

Зарплаты руководителей Сенс банка

Почти весь декабрь 2023 года у Сенс Банка еще не было постоянного председателя правления, только 30 декабря, по результатам конкурса, утвердили Алексея Ступака, а теперь его должны согласовать в Нацбанке. По сути, Ступак приступил к работе уже с 2024-го. Но раньше складывалась непростая кадровая ситуация. Сенс национализировали 21 июля 2023 года и почти сразу назначили председателем правления Дмитрия Кузьмина, однако уже через три недели тот уволился, и временным и.о. стала заместитель председателя Елена Зубченко.

В декабре Зубченко начислили зарплату в размере 950 тыс. грн (до налогообложения) и в отчете уточнили, что заместителю председателя начисляется доплата за исполнение обязанностей председателя. Остальные дали зарплаты по 750 тыс. грн/мес. и поддерживали их после национализации.

Вознаграждения членам правления Сенс банка за декабрь 2023 года. Источник: Минфин

Набсовет Сенс Банка смогли сформировать не сразу после национализации, поэтому в июле 2023 года начислений НР не производилось. Первые выплаты были произведены в августе — от 139,2 тыс. до 177,4 тыс. грн. Но позже средний размер повысили до 460-600 тыс. грн, а в декабре зафиксировались стандартные суммы — 524 тыс. грн и 623 тыс. грн.

"Согласно закону об акционерных обществах, уставу банка, утвержденному акционером, определение размера вознаграждения членов наблюдательного совета относится к исключительной компетенции акционера. Члены наблюдательного совета получают исключительно фиксированное вознаграждение. Сменное вознаграждение для них не предусмотрено, а следовательно, и не выплачивается", — рассказали в пресс-службе Сенс Банка.

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