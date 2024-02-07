Які зарплати у керівників НБУ, Приватбанку, Ощаду та інших банків України

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кожного року фінустанови та їхні керівники підбивають підсумки роботи, у тому числі особисті. На початку 2024 року публічні звіти щодо зарплат та винагород подали керівники держбанків та члени їх наглядових рад.

Про те, скільки заробили топи українських фінустанов, розповіли на порталі "Мінфін".

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Зарплати керівника Нацбанку України та його заступників

Згідно з річною декларацією голови правління Національному банку України, Андрій Пишний у 2023 році отримав 7,5 млн гривень. В середньому це 628,9 тис. гривень на місяць.

"Це без додаткових виплат у вигляді внесків до недержавного пенсійного фонду регулятора (200,8 тис. грн) та додаткового блага (11,96 тис. грн). На початок 2024 року у Пишного накопичилося на рахунку у Корпоративному недержавному пенсійному фонді Нацбанку 257,4 тис. грн", — повідомляють представники "Мінфіну".

Зарплатні виплати голови не змінювалися з 2022 року, коли Пишний задекларував нацбанківську зарплату лише на 1,5 млн грн. Але треба пам'ятати, що його офіційно призначили в НБУ лише 7 жовтня, і він пропрацював там менше трьох місяців.

У відповідь на офіційний запит "Мінфіну" в НБУ повідомили, що після повномасштабного вторгнення не змінювали зарплатну сітку не тільки для Андрія Пишного, але й для всієї верхівки регулятора. У 2024 році в тому числі.

"За останні 5 років з дня запиту видання "Мінфін" розмір винагороди членів Ради НБУ та заробітної плати голови Нацбанку, та його заступників переглядався двічі у бік збільшення. З початку дії воєнного стану розмір заробітної плати голови Національного банку, його заступників та, відповідно, членів Ради НБУ не переглядався. Поки що не приймалося рішення про перегляд розміру заробітної плати голови Національного банку та його заступників, відповідно, та винагороди членів Ради Нацбанку у 2024 році", — йдеться у відповіді "Мінфіну".

Заступники голови НБУ декларації за 2023 рік на НАЗК не публікували, однак можна вивчити попередні звіти (адже регулятор не змінював їхні оклади під час великої війни):​

Перший заступник голови Катерина Рожкова — 6,06 млн грн за 2022 рік, 504,8 тис. грн в середньому на місяць;

— 6,06 млн грн за 2022 рік, 504,8 тис. грн в середньому на місяць; заступник голови Юрій Гелетій — 5,9 млн грн за 2022 рік, 492,1 тис. грн/міс.;

— 5,9 млн грн за 2022 рік, 492,1 тис. грн/міс.; заступник голови Ярослав Матузка — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,9 тис. грн/міс.;

— 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,9 тис. грн/міс.; заступник голови Сергій Ніколайчук — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,6 тис. грн/міс.;

— 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,6 тис. грн/міс.; заступник голови Дмитро Олійник — 1,1 млн грн за 2 місяці та 4 робочі дні 2022 року, 500,6 тис. грн/міс.;

— 1,1 млн грн за 2 місяці та 4 робочі дні 2022 року, 500,6 тис. грн/міс.; заступник голови Олексій Шабан — 5,95 млн грн за 2022 рік, 496,1 тис. грн/міс.

Дані взяті зі звітів посадовців на НАЗК та подані в тій самій послідовності, що й на сайті НБУ.

Зарплати членів Ради НБУ

Згідно з чинним законодавством, Рада Нацбанку має складатися з дев'яти осіб: по чотири призначає Верховна Рада та Президент, а голова НБУ входить туди автоматично. Проте наразі у Раді працюють лише шестеро, і там немає голови. Багато членів Ради встигли подати до НАЗК декларацію за 2023 рік, хоча й не всі. Виплати від НБУ називаються не "зарплатою", а "винагородою". Отже, виплати членам Ради складають:

Анатолій Барсуков — 3,3 млн грн за 2023 рік, 274,9 тис. грн в середньому на місяць;

— 3,3 млн грн за 2023 рік, 274,9 тис. грн в середньому на місяць; Ігор Веремій — 1,7 млн грн за трохи більше 6 місяців 2022 року, 275 тис. грн/міс.;

— 1,7 млн грн за трохи більше 6 місяців 2022 року, 275 тис. грн/міс.; Василь Горбаль — 3,3 млн грн за 2022 рік, 274,9 тис. грн/міс.;

— 3,3 млн грн за 2022 рік, 274,9 тис. грн/міс.; Андрій Пишний — 7,5 млн грн за 2023 рік, 628,9 тис. грн/міс.;

— 7,5 млн грн за 2023 рік, 628,9 тис. грн/міс.; Василь Фурман — 3,3 млн грн за 2023 рік, 273,8 тис. грн/міс.;

— 3,3 млн грн за 2023 рік, 273,8 тис. грн/міс.; Олена Щербакова — 3,3 млн грн за 2023 рік, 274,9 тис. грн/міс.

Усі члени Ради мають інші доходи, окрім виплат Нацбанку: хтось за надання майна в оренду, хтось — пенсію, як Анатолій Барсуков (289 тис. грн), а хтось отримує відсотки від ОВДП.

Якщо не зважати на Андрія Пишного, який також очолює правління, можна вважати середній розмір винагороди в Раді приблизно рівним. А з огляду на виплати Андрію Пишному, витрати на Раду можуть підвищуватися.​

У НБУ пояснили, що розмір щомісячної винагороди члену Ради Національного банку може сягати 50% окладу члена правління/голови правління.

"Розмір винагороди членів Ради НБУ визначено законом "Про Національний банк України". Відповідно до його статті 10, щомісячна винагорода члена Ради НБУ складає 50 відсотків максимального розміру посадового окладу члена правління Національного банку (голови НБУ). Відповідно, розмір винагороди членів Ради НБУ змінюється у разі зміни розміру посадового окладу голови Національного банку. Інших складових винагороди для членів Ради Нацбанку не передбачено. Виплата винагороди членам Ради провадиться щомісяця, відповідно до встановленого Національного банку порядку", — сказано в офіційній відповіді НБУ.

Зарплати керівництва Ощадбанку

Розміри зарплат/винагород свого правління та наглядової ради держбанки України зобов'язані публікувати у своїй звітності на сайтах, і роблять це щомісяця. Це публічна інформація.

Наприклад, зі звіту Ощадбанку за грудень 2023 року видно, що 8-ми членам правління, включаючи голову, виплачено зарплати на загальну суму 5,1 млн грн до оподаткування. Річного звіту за 2023-й поки що немає, але вже зрозуміло, що загальні витрати перевищать 60 млн грн.

У попередні роки загальні зарплатні витрати (до оподаткування) на правління змінювалися так:

2021 рік — 67,3 млн грн;

2022 рік — 54,8 млн грн.

Найбільша зарплата у голови правління Сергія Наумова — 1,17 млн грн. Якщо звідси забрати податкові відрахування (229,5 тис. грн), то "чистими" виходить 941,6 тис. грн/міс.

Винагороди членам правління Ощадбанку за грудень 2023 року. Джерело: Мінфін

Зарплати керівництва в Ощадбанку постійно змінюються. Наприклад, голові Наумову найбільше нарахували у липні 2023-го — 1,4 млн грн (до податків) і найменше у серпні — 680,2 тис. грн, але це, найімовірніше, пов'язано з виплатою відпускних. Середньомісячне нарахування йому становить близько 1,05 млн грн.

Максимальна зарплата члена правління/заступника голови Ощада за 2023 рік становила 740−750 тис. грн/міс., а мінімальна — 300−450 тис. грн/міс.

У коментарі пресслужба Ощаду пояснила, що розмір винагороди наглядовій раді не залежить від результатів поточної діяльності структури. А рішення про виплати членам НР приймає Кабмін — найвищий орган управління держбанку.

Зарплати керівників ПриватБанку

Затвердження зарплат урядом застосовується до всіх держбанків. Але виплати, наприклад, правлінню та наглядовій раді Приватбанку перевищують платежі ощадбанківцям, що підтверджується їхньою поточною звітністю.

Голові правління Привату Герхарду Бьошу у грудні 2023 року нарахували зарплати на 1,9 млн грн до оподаткування. Двом його заступникам — по 1,6 млн грн, ще трьом — по 1,2-1,3 млн грн кожному, і двом — по 1,1 млн грн. Менше за мільйон не виписали нікому.

Винагороди членам правління ПриватБанку за грудень 2023 року. Джерело: Мінфін

Більше керівництву ПриватБанку платили лише у січні 2023 року, коли оплачували відпустки, та голові виписали зарплату на 3,2 млн грн (до оподаткування). Зазвичай же, останній місяць року "найхлібніший" щодо виплат. Але якщо дивитися загалом за 2023 рік, то видно, що голова правління жодного разу не отримав менше мільйона гривень, а середня зарплата заступника голови варіювалася в рамках 600-900 тис. грн/міс., члена правління — 400-600 тис. грн/міс.

Наглядова рада Привату у грудні 2023 року також отримала більше, ніж зазвичай. Два члени по 583,8 тис. грн/міс., решта семеро — по 1,2 млн грн до оподаткування.

Винагороди членам правління ПриватБанку за грудень 2023 року. Джерело: Мінфін

Зарплати керівників Укресімбанку

Голові правління Укрексімбанку Сергію Єрмакову у грудні 2023 року нарахували зарплату у розмірі 1,2 млн грн до сплати податків. Наразі у правлінні банку троє людей: двоє отримують 713,5−798 тис. грн, ще один — 1,3 млн грн (більше, ніж голова). Такий порядок зарплат діяв із вересня до грудня минулого року. Тільки у квітні та серпні нарахування голові були менше мільйона (812 тис. грн та 928 тис. грн відповідно).

Винагороди членам правління Укресіманку за грудень 2023 року. Джерело: Мінфін

У січні-серпні 2023 року в правлінні Ексіма було на одну людину більше, а в лютому навіть на двох — працювали шестеро. Тоді члени правління отримували в середньому від 600 тис. грн до 1 млн грн, із окремими винятками в літні місяці, що, наймовірніше, було пов'язано з відпустками.

Динаміка зарплат правлінню Укрексімбанку виглядає так:

2021 рік (жовтень-грудень) — 9,3 млн грн;

2022 рік — 49,3 млн грн;

2023 рік — 53,9 млн грн.

Якщо перекласти три місяці 2021 року на рік, то можна вийти на загальний обсяг 32,7 млн грн.

Зарплати керівників Укргазбанку

Виконуючому обов'язки голови правління Укргазбанку Родіону Морозову у грудні-2023 нарахували зарплату у розмірі 870 тис. грн (до оподаткування). Цю суму керівник отримував майже весь рік, окрім перших місяців: у січні винагорода склала "скромні" 479,1 тис. грн., у лютому — вже 1,7 млн грн, а в березні — 761,3 тис. грн.

Розбіг місячних зарплат членів правління Укргазбанку широкий — від 550 тис. грн до 1,1 млн грн. Іноді члени правління отримували більше свого голови — у 2023-му це було у березні та грудні.

Винагороди членам правління Укргазбанку. Джерело: Мінфін

В Укргазбанку є профспілка, до якої регулярно збираються внески, але також із неї часто виплачується матеріальна допомога. Її розмір може обчислюватись декількома тисячами гривень, а може досягати понад 3 млн грн.

Також на початку 2023 року члени правління Укргазу отримували компенсації витрат на період воєнного стану у зв'язку з тимчасовим переміщенням (витрати на оплату житла, добові тощо), розмір яких обчислювався 100−250 тис. грн, а за рік досяг 400−600 тис. грн.

Наглядова рада Укргазбанку минулого року не простоювала жодного місяця, і її членам утричі підняли розмір щомісячної винагороди. У січні-квітні члени отримували по 125,6 тис. грн/міс., а голова — 148,4 тис. грн (до оподаткування). У травні особам, які входять до НР, заплатили 367−377 тис. грн, а у червні щомісячну виплату підвищили до 402,3 тис. грн. З серпня до листопада 2023 року зафіксувалися два стандарти винагороди: голові НР — 475,4 тис. грн/міс., решті членам — по 402,3 тис. грн/міс.

Зарплати керівників Сенс банку

Майже весь грудень 2023 року Сенс Банк ще не мав постійного голови правління, тільки 30 грудня, за результатами конкурсу, затвердили Олексія Ступака, а тепер його мають узгодити в Нацбанку. По суті, Ступак розпочав роботу вже з 2024-го. Але раніше складалася непроста кадрова ситуація. Сенс націоналізували 21 липня 2023 року і майже відразу призначили головою правління Дмитра Кузьміна, проте вже за три тижні той звільнився, і тимчасовим в.о. стала заступник голови Олена Зубченко.

У грудні Зубченко нарахували зарплату у розмірі 950 тис. грн (до оподаткування), і у звіті уточнили, що заступнику голови нараховується доплата за виконання обов'язків голови. Решті дали зарплати по 750 тис. грн/міс. та підтримували їх після націоналізації.

Винагороди членам правління Сенс банку за грудень 2023 року. Джерело: Мінфін

Наглядова рада Сенс Банку змогли сформувати не відразу після націоналізації, тому в липні 2023 року нарахувань НР не проводилося. Перші виплати було проведено у серпні — від 139,2 тис. до 177,4 тис. грн. Але пізніше середній розмір підвищили до 460−600 тис. грн, а в грудні зафіксувалися стандартні суми — 524 тис. грн і 623 тис. грн.

"Згідно із законом про акціонерні товариства, статутом банку, затвердженим акціонером, визначення розміру винагороди членів наглядової ради належить до виняткової компетенції акціонера. Члени наглядової ради отримують виключно фіксовану винагороду. Змінної винагороди для них не передбачено, а отже, і не виплачується", — розповіли у пресслужбі Сенс Банку.

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