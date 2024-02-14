Ціни на овочі в Україні станом на лютий 2024 року

Овочевий відділ у супермаркеті. Фото: depositphotos.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на харчові продукти в Україні останнім часом переважно зростають. Цьому сприяє складне економічне становище в якому опинилась Україна через російське вторгнення і війну що триває вже майже два роки. Війна призвела до руйнування інфраструктури та скорочення виробництва. Логістичні проблеми, падіння курсу гривні та зростання інфляції додатково збільшують навантаження на споживачів. Проте українським рітейлерам вдається утримувати відносно стабільні ціни на продукти в Україні та запобігати їх різкому зростанню.

Новини.LIVE проаналізували ціни на овочі в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їх вартість.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

За даними експертів проєкту EastFruit, на ринку моркви в Україні спостерігається тенденція до зниження цін. Наразі фермери пропонують моркву за ціною від 8 до 12 гривень за кілограм, що в середньому на 17% дешевше, ніж минулого тижня. Виробники зазначають, що зростання пропозиції моркви від місцевих господарств негативно впливає на ціни.

Через теплу погоду якість продукції в сховищах невеликих ферм швидко погіршується, що змушує фермерів продавати запаси. Тим часом великі виробники, які мають достатні сховища, воліють призупинити продаж у зв'язку з надлишком товару на ринку. Ціна на моркву в Україні нині в середньому на 53% нижча, ніж на початку лютого 2023 року. При цьому більшість учасників ринку не виключають можливості подальшого зниження цін через недостатню торговельну активність у цьому сегменті.

Крім того, вперше з жовтня 2023 року в Україні відзначається падіння цін на картоплю. Як зазначають спеціалісти проєкту EastFruit, це зумовлено збільшенням пропозиції цього продукту. Якщо з початку другої половини жовтня 2023 року фермери регулярно підвищували ціни на картоплю, то на цей час більшість виробників змушені їх переглядати у зворотному напрямку. На сьогодні ціна картоплі становить від 16 до 22 гривень за кілограм, що в середньому на 11% нижче, ніж на кінець попереднього тижня.

Збільшення пропозиції картоплі на ринку України спостерігалося вже наприкінці минулого тижня, оскільки фермери, які раніше очікували подальшого зростання цін, почали активно реалізовувати свої запаси з огляду на швидке погіршення якості продукції у сховищах.

Тим часом господарства, які мають запаси високоякісної картоплі, все ще не поспішають із продажами, вважаючи, що попит на цей продукт збільшиться до кінця поточного місяця. Важливо відзначити, що попри зниження цін, сьогодні картопля в Україні продається в середньому майже втричі дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

А ось продажі масла в Україні впали саме через високі ціни. За даними аналітичної платформи "Інфагро", висока вартість масла продавців знижувати ціни. Нині торговці можуть придбати олію європейського виробництва за набагато нижчими цінами, ніж у першій половині січня.

Проте варто зазначити, що цього року в Україні не очікується появи дуже дешевого масла. З травня оператори підтримуватимуть попит, поповнюючи запаси товару під час сезонного збільшення виробництва. На зниження цін, крім збільшення імпортної пропозиції, вплинула також активізація виробництва наприкінці минулого року та у першій половині січня. Хоча у лютому виробництво вершкового масла, традиційно, знизиться, але запасів цього товару, як зазначають експерти, має вистачити до весняного збільшення пропозиції.

Як змінилися ціни на овочі в Україні у лютому

Для аналізу зміни цін на овочі в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Як змінилися ціни на овочі в Україні у лютому. Інфографіка

Порівняння цін на продукти в Україні (1 грудня 2023 — 8 лютого 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 8 лютого 2024 року Різниця цін Печериці 1 кг 134,32 150,30 +11,8% Цибуля ріпчаста 1 кг 15,54 17,23 +10,8% Цибуля зелена 100 гр 39,25 29,50 -24,8% Цибуля порей 1 кг 88,52 124,18 +40,2% Петрушка 100 гр 32,49 34,20 +5,2% Кріп 100 гр 40,68 41,20 +1,2% Капуста молода 1 кг 36,39 49,63 +36,3% Капуста білокачанна 1 кг 12,36 15,79 +27,7% Картопля 1 кг 17,38 25,97 +49,4% Картопля молода 1 кг 24,65 32,69 +32.6% Картопля рожева 1 кг 20,89 28,63 +37% Морква 1 кг 11,80 14,27 +20,9% Огірки гладкі 1 кг 106,87 107,35 +0,4% Огірки колючі 1 кг 99,90 87,00 -12,9% Огірки тепличні 1 кг 84,40 85,90 +1,7% Перець болгарський жовтий 1 кг 159,68 183,67 +15% Помідори червоні 1 кг 86,27 98,85 +14,5% Помідори рожеві 1 кг 97,44 129,51 +32,9% Буряк 1 кг 12,36 19,21 +55,4%

Як бачимо, у лютому продовжилось здорожчання практично всіх видів овочів, які представлені на полицях вітчизняних магазинів. Лише декілька позицій зі списку втратили в ціні порівняно з груднем 2023 року. Найбільше здешевша ла зелена цибуля — на 24,8%. А от найбільше зростання вартості продемонстрував буряк. Цей овоч здорожчав на 55,4%. Також слід відзначити доволі серйозне зростання цін на картоплю (+49,4%) та цибулю порей (+40,2%).

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на молочні продукти в Україні станом на січень 2024 року. Після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.

Також ми розповіли про ціни на рибу та морепродукти в Україні у лютому. На початку останнього місяця зими вартість риби та морепродуктів здебільшого впала.